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    Геркус: Братья Миранчуки могли перейти в «Манчестер Юнайтед»

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    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал о том, что у братьев Алексея и Антона Миранчука была возможность перейти в «Манчестер Юнайтед».

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    «Еще до чемпионата мира был интерес от "МЮ" к обоим. У нас был прям хороший контакт с клубом, я знал, что это обращается "Юнайтед". Предложение на столе не лежало, просто к нам обращались: "Вы готовы продать? Начинаем разговаривать?".

    Мы спросили игроков, они сказали, что в Англии интенсивный футбол, там тяжело без перерыва, нужна Испания, Италия или что-то такое. На этом тема закрылась.

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    • Сейчас я думаю, что это была ошибка. Возможно, они не закрепились бы там, но сдали бы их потом в какой-нибудь "Брайтон", где они замечательно бы играли», — приводит слова Геркуса «Спорт-Экспресс».

    Алексей Миранчук в 2020 году перешел в итальянскую «Аталанту». Антон Миранчук продолжает выступать за «Локомотив».

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