Мората: После неудачи со шведами нужно просто усерднее работать

Нападающий сборной Испаниирассказал о поддержке, которую он получает от тренера и партнеров.

В первом туре Евро-2020 испанцы сыграли вничью со Швецией (0:0), а Мората не реализовал несколько отличных голевых моментов.

Все прогнозы на Евро-2020

«Я хорошо себя чувствую. Мне кажется, что иногда происходящему придают слишком большое значение. Я сосредоточен на том, чтобы всячески помогать сборной, как и все остальные.

Мы сыграли всего один матч и даже не проиграли. Иногда в СМИ поднимается шум только для того, чтобы о чем-нибудь поговорить.

Главное — не думать слишком много о прошлом. Это уже история. Матч со шведами прошел не так, как мне бы этого хотелось, но я должен это принять.

На следующий день после неудачи нужно просто усерднее работать, чтобы в следующий раз реализовать свои моменты и помочь команде выиграть.

Мы хорошо тренируемся, мы конкурентоспособны. Если выиграем два оставшихся матча в группе, возьмем шесть очков. В общей сложности будет семь.

В первую очередь мы должны выйти из группы. Затем можно будет подумать, как пройти весь путь до финала и выиграть его. Такова наша цель», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

Календарь и таблица Евро-2020

Испанцы сыграют с поляками 19 июня в Севилье. Прочитать прогноз на игру можно здесь.