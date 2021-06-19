Испания сыграет на своем поле с Польшей в рамках 2-го тура группового турнира Евро-2020. Матч пройдет 19 июня, начало — в 22:00 мск. Испания — Польша: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика. Испания — Польша: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Испании

Старт испанцам откровенно не удался. Команде так и не удалось обуздать шведов (0:0).

Теперь же нужно брать максимум очков, дабы оправдать свой статус. По крайней мере, в своей группе сборная Испании видится фаворитом.

То, что встреча пройдет в Севилье, играет в пользу испанцев. Быть может, на сей раз Альваро Мората и компания начнут реализовывать свои моменты.

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Против «кадры» Испания играла неоднократно, точнее, пять раз. Все встречи завершились в пользу пиренейцев.

Сборная Польши

После поражения от Словакии (1:2), сборная Польша превратилась в заложника матча с Испанией. Нужно брать очки там, где сделать это очень проблематично.

Мало того, последнее свидание с испанцами одиннадцатилетней давности завершилось для сборной Польши форменным крахом. В их ворота влетело шесть безответных мячей.

В обойме у поляков находятся все сильнейшие. Между тем, в стартовом туре команда выглядела блекло даже в атаке.

Роберт Левандовски не только не сумел отличиться, но и вообще, был бледной тенью самого себя. К тому же, отчетную встречу пропустит удаленный в матче со словаками хавбек Гжегож Крыховяк.

Прогноз и ставка

Букмекеры Букмекеры предлагают поставить на Испанию за 1.40, на ничью за 5.05, а на Польшу — за 8.80.

После осечки в стартовом туре испанцы наверняка сыграют более убедительно в атаке .

Поляки уступили Словакии, так что надеются разжиться очками в этой встрече.

Испанцы будут убедительны в атаке, и, скорее всего, выиграют с разгромным счетом. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора Испании -2.75, поставить на это можно с коэффициентом 4.64. Для остальных — более умеренный прогноз.