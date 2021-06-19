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    Испания учинит разгром полякам?

    Испания — Польша. Дерзкая ставка за 4.64 на матч Евро-2020 19 июня 2021 года

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    Луис Энрике
    Испания сыграет на своем поле с Польшей в рамках 2-го тура группового турнира Евро-2020. Матч пройдет 19 июня, начало — в 22:00 мск. Испания — Польша: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика. Испания — Польша: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2020. Группа E 19 Июня 2021 года
    Испания
  • Мадрид
    •  Испания 22:00 Польша Польша
  • Варшава
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.37
  • X
  • 5.20
  • 2
  • 9.70
  • Ставка!
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    Сборная Испании

    Старт испанцам откровенно не удался. Команде так и не удалось обуздать шведов (0:0).

    Теперь же нужно брать максимум очков, дабы оправдать свой статус. По крайней мере, в своей группе сборная Испании видится фаворитом.

    То, что встреча пройдет в Севилье, играет в пользу испанцев. Быть может, на сей раз Альваро Мората и компания начнут реализовывать свои моменты.

    Все прогнозы на Евро-2020

    Против «кадры» Испания играла неоднократно, точнее, пять раз. Все встречи завершились в пользу пиренейцев.

    Сборная Польши

    После поражения от Словакии (1:2), сборная Польша превратилась в заложника матча с Испанией. Нужно брать очки там, где сделать это очень проблематично.

    Мало того, последнее свидание с испанцами одиннадцатилетней давности завершилось для сборной Польши форменным крахом. В их ворота влетело шесть безответных мячей.

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    • В обойме у поляков находятся все сильнейшие. Между тем, в стартовом туре команда выглядела блекло даже в атаке.

    Роберт Левандовски не только не сумел отличиться, но и вообще, был бледной тенью самого себя. К тому же, отчетную встречу пропустит удаленный в матче со словаками хавбек Гжегож Крыховяк.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры Букмекеры предлагают поставить на Испанию за 1.40, на ничью за 5.05, а на Польшу — за 8.80.

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    После осечки в стартовом туре испанцы наверняка сыграют более убедительно в атаке.

    Поляки уступили Словакии, так что надеются разжиться очками в этой встрече.

    Испанцы будут убедительны в атаке, и, скорее всего, выиграют с разгромным счетом. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора Испании -2.75, поставить на это можно с коэффициентом 4.64. Для остальных — более умеренный прогноз.

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