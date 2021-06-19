Сборная Испании
Старт испанцам откровенно не удался. Команде так и не удалось обуздать шведов (0:0).
Теперь же нужно брать максимум очков, дабы оправдать свой статус. По крайней мере, в своей группе сборная Испании видится фаворитом.
То, что встреча пройдет в Севилье, играет в пользу испанцев. Быть может, на сей раз Альваро Мората и компания начнут реализовывать свои моменты.
Против «кадры» Испания играла неоднократно, точнее, пять раз. Все встречи завершились в пользу пиренейцев.
Сборная Польши
После поражения от Словакии (1:2), сборная Польша превратилась в заложника матча с Испанией. Нужно брать очки там, где сделать это очень проблематично.
Мало того, последнее свидание с испанцами одиннадцатилетней давности завершилось для сборной Польши форменным крахом. В их ворота влетело шесть безответных мячей.
В обойме у поляков находятся все сильнейшие. Между тем, в стартовом туре команда выглядела блекло даже в атаке.
Роберт Левандовски не только не сумел отличиться, но и вообще, был бледной тенью самого себя. К тому же, отчетную встречу пропустит удаленный в матче со словаками хавбек Гжегож Крыховяк.
Прогноз и ставка
Букмекеры Букмекеры предлагают поставить на Испанию за 1.40, на ничью за 5.05, а на Польшу — за 8.80.
После осечки в стартовом туре
Поляки уступили Словакии, так что надеются разжиться очками в этой встрече.
Испанцы будут убедительны в атаке, и, скорее всего, выиграют с разгромным счетом. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора Испании -2.75, поставить на это можно с коэффициентом 4.64. Для остальных — более умеренный прогноз.