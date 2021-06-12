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    Головин: Думаю, что нам вполне по силам биться с Бельгией

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    Полузащитник сборной России Александр Головин считает, что команде по силам бороться с такими соперниками, как Бельгия.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    «Мы готовимся практически каждый день к этому матчу. Даже играя товарищеские матчи. Контрольные то есть. Все равно мы играем плюс-минус той схемой и тренируем то, что будет у нас с Бельгией. Надеюсь, что будем готовы. Увидим, как будет на самом деле. Так выпал жребий, никто не против. Никогда не плохо играть с такой сборной. Понятно, что у всех задачи турнирные, но я думаю, что нам вполне по силам биться с такой командой», — приводит слова Головина официальный сайт УЕФА.

    Матч Бельгия — Россия состоится 12 июня в Санкт-Петербурге. Начало встречи в 22:00 мск.

    На нашем сайте есть прогноз к поединку. Рекомендуем ознакомиться. Это можно сделать по ссылке.

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