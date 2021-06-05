Бразилия — Эквадор. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (05.06.2021)

В 03:30 в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч

Составы команд:

«Бразилия»: Данило, Алекс Сандро, Эдер Милитао, Ришарлисон, Gabriel Barbosa.

«Эквадор»: Алешандер Домингес, Роберт Арболеда, Первис Эступинан, Хавьер Арреага, Angelo Preciado, Карлос Груэсо, Анхель Мена, Эдуар Пресиадо, Джегсон Мендес, Алан Франко, Эннер Валенсия.

Предыдущий матч соперников: «Бразилия» — «Эквадор» 2:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 6:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бразилия» — «Эквадор» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.96.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Бразилия» со счетом 6:1. Матч между командами «Бразилия» и «Эквадор» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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