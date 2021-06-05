В матче отборочного цикла чемпионата мира 2022 года сборная Бразилии примет сборную Эквадора на поле стадиона «Хосе Пиньейро Борд» (Порту-Алегри). Игра состоится 5 июня в 03:30 по московскому времени. Бразилия — Эквадор: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бразилия

Сборная Бразилии лидирует в таблице Южной Америки. Она набрала 12 очков и опережает Аргентину на 2 пункта. Все благодаря высокой результативности и низкому количеству пропущенных мячей.

В этом отборочном цикле бразильцы забили уже 12 мячей и пропустили всего дважды. Не сложно догадаться, что при такой статистике команда выиграла во всех четырех турах.

«Желто-синие» стартовали в квалификации с разгрома сборной Боливии со счетом 5:0. С Перу было не так легко. Там счет был 4:2. Самой сложной выдалась игра против Венесуэлы. Бразилия выиграла с результатом 1:0.

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В четвертом туре подопечные Тите обыграли Уругвай Оскара Табареса со счетом 2:0.

Эквадор

У Эквадора самый высокий показатель забитых мячей. В этом компоненте гости опережают бразильцев на один пункт. При этом коллектив занимает третье место, имея на своем счету 9 очков.

Сборная Эквадора проиграла в первом туре Аргентине 0:1. После этого она смогла одержать три победы подряд. Со счетом 4:2 команда обыграла Уругвай, с результатом 3:2 «Триколоры» победили Боливию и перед отъездом игроков они разгромили Колумбию 6:1.

29 марта у эквадорцев был товарищеский поединок со сборной Боливии. Им удалось обыграть соперника в третий раз подряд (2:1).

Эквадору не очень везет в выездных матчах отборочного цикла ЧМ. В восьми поединках у гостей всего одна победа и 6 поражений.

Прогноз и ставка

Сборная Бразилии ожидаемо фаворит противостояния — 1.29 и 10.5 соответственно. Ничья выставлена букмекерами с коэффициентом 5.90.

У Бразильцев три домашних победы подряд, причем всухую. Они выиграли все четыре первых матча в этом квалификационном раунде и пропустили всего 2 гола. Примечательно, что в двух последних матчах ЧМ Эквадор не забивал Бразилии.

Поставить на то, что Бразилия выиграет всухую, можно с коэффициентом 1.96.

У Эквадора четыре последних поединка завершались результативно — не менее трех голов в каждом. Предлагаем поставить на тотал больше трех за 2.12.