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    Заболотный: Сейчас именно тот момент, когда я готов усилить ЦСКА

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    Нападающий Антон Заболотный прокомментировал свое возвращение в ЦСКА.

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    Ранее в понедельник ЦСКА объявил о подписании трехлетнего контракта с Заболотным.

    «Я скорее вернулся домой, чем перешел в новый клуб. Это все тянется с детства, с 11 лет я армеец. Всю школу я прошел в ЦСКА, там началась моя футбольная жизнь.

    Когда Роман Юрьевич Бабаев вышел на меня, у меня просто не оставалось никаких шансов.

    Моя мечта сбылась, я давно хотел вернуться в клуб.

    С Оличем еще не общался, но через Бабаева он выходил. Роман Юрьевич рассказал про его политику, обусловились, как будут проходить следующие сезоны и какие у Романа Юрьевича пожелания, какие задачи.

    Неправда, что у меня есть обида на ЦСКА. На тот момент, когда я был в ЦСКА, я был еще молод и не готов к основному составу. Возможно, клуб правильно поступил, дав мне уйти. Меня отправили в свободное плавание, и я уже там набивал свои шишки, набирался опыта игры.

    Сейчас именно тот момент, когда я готов усилить ЦСКА», — приводит слова Заболотного пресс-служба ЦСКА.

    Интервью с Антоном Заболотным
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