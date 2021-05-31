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    ЦСКА объявил о переходе Заболотного

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    Московский ЦСКА сообщил на своем официальном сайте о переходе нападающего Антона Заболотного.

    Антон Заболотный стал игроком ЦСКА
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    Антон Заболотный стал игроком ЦСКА

    29-летний футболист переходит в армейский клуб в статусе свободного агента.

    Контракт Заболотного с ЦСКА рассчитан до конца сезона-2023/2024.

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    • Ранее Заболотный выступал за «Сочи», в составе которого в минувшем сезоне забил 10 голов.

    Заболотный является воспитанником академии ЦСКА. Ранее он играл за Волгарь-Газпром« (Астрахань), "Урал" (Екатеринбург), "Динамо" (Брянск), "Уфа", "Факел" (Воронеж), "Тосно" (Ленинградская область) и "Зенит" (Санкт-Петербург).

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