ЦСКА объявил о переходе Заболотного

Московский сообщил на своем официальном сайте о переходе нападающего

29-летний футболист переходит в армейский клуб в статусе свободного агента.

Контракт Заболотного с ЦСКА рассчитан до конца сезона-2023/2024.

Ранее Заболотный выступал за «Сочи», в составе которого в минувшем сезоне забил 10 голов.

Заболотный является воспитанником академии ЦСКА. Ранее он играл за Волгарь-Газпром« (Астрахань), "Урал" (Екатеринбург), "Динамо" (Брянск), "Уфа", "Факел" (Воронеж), "Тосно" (Ленинградская область) и "Зенит" (Санкт-Петербург).