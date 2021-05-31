ЦСКА объявил о переходе Заболотного

Антон Заболотный стал игроком ЦСКА Фото: pfc-cska.com
29-летний футболист переходит в армейский клуб в статусе свободного агента.
Контракт Заболотного с ЦСКА рассчитан до конца сезона-2023/2024.
Ранее Заболотный выступал за «Сочи», в составе которого в минувшем сезоне забил 10 голов.
Заболотный является воспитанником академии ЦСКА. Ранее он играл за Волгарь-Газпром« (Астрахань), "Урал" (Екатеринбург), "Динамо" (Брянск), "Уфа", "Факел" (Воронеж), "Тосно" (Ленинградская область) и "Зенит" (Санкт-Петербург).
🔴🔵 Антон, ты дома! #ЦСКА подписал контракт со своим воспитанником Заболотным до окончания сезона-2023/24! https://t.co/R3rY9jwD2V pic.twitter.com/MrurcW5Cs1— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) May 31, 2021