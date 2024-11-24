«Сельта» — «Барселона»: счет матча 2:2, обзор голов

В матче 14-го тура испанской Примерысмогла отыграть два мяча у— 2:2.

На 15-й минуте с передачи Жюля Кунде счет открыл Рафинья.

На 61-й минуте второй гол забил Роберт Левандовский.

На 82-й минуте за две желтые карточки был удален хавбек каталонцев Марк Касадо.

В большинстве «Сельта» смогла уйти от поражения, отличились Альфонсо Гонсалес и Уго Альварес.

Календарь и таблица испанской Примеры

Футбол. Испания. Примера Сельта — Барселона 2:2 Голы: 0:1 Рафаэл Диас (15'), 0:2 Роберт Левандовски (61'), 1:2 Альфон Гонсалес (84'), 2:2 Уго Альварес (86') Предупреждения: Жерар Мартин (3'), Яго Аспас (45 + 1'), Хави Родригес (60'), Марк Касадо (75'), Эктор Форт (80'), Марк Касадо (82'), Уго Сотело (87'), Фермин Лопес (90 + 1'), Илаш Мориба (90 + 3'), Маркос Алонсо (90 + 5')

«Барселона» с 34 очками уверенно лидирует в Ла Лиге. «Сельта» с 18 очками идет 11-й.