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    «Барселона» упустила победу в матче с «Сельтой»

    «Сельта» — «Барселона»: счет матча 2:2, обзор голов

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    В матче 14-го тура испанской Примеры «Сельта» смогла отыграть два мяча у «Барселоны» — 2:2.

    Рафинья
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    Рафинья

    На 15-й минуте с передачи Жюля Кунде счет открыл Рафинья.

    На 61-й минуте второй гол забил Роберт Левандовский.

    На 82-й минуте за две желтые карточки был удален хавбек каталонцев Марк Касадо.

    В большинстве «Сельта» смогла уйти от поражения, отличились Альфонсо Гонсалес и Уго Альварес.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Футбол. Испания. Примера
    Сельта — Барселона 2:2
    Голы: 0:1 Рафаэл Диас (15'), 0:2 Роберт Левандовски (61'), 1:2 Альфон Гонсалес (84'), 2:2 Уго Альварес (86') Предупреждения: Жерар Мартин (3'), Яго Аспас (45 + 1'), Хави Родригес (60'), Марк Касадо (75'), Эктор Форт (80'), Марк Касадо (82'), Уго Сотело (87'), Фермин Лопес (90 + 1'), Илаш Мориба (90 + 3'), Маркос Алонсо (90 + 5')

    «Барселона» с 34 очками уверенно лидирует в Ла Лиге. «Сельта» с 18 очками идет 11-й.

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