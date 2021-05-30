Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Станислав ЧерчесовНа позитиве, но с ограничениями. Сборная России продолжает подготовку к Евро-2021
  • 17:52
    • СМИ: Почеттино попросил «Пари Сен-Жермен» разорвать контракт
  • 23:00
    • Источник: Рауль — приоритет «Реала», если Почеттино не удастся убедить
  • 22:56
    • СМИ: Агуэро прилетел в Каталонию, чтобы подписать контракт с «Барсой»
  • 22:46
    • Финляндия в овертайме победила Латвию и вышла в плей-офф ЧМ-2021
  • 22:31
    • Швеция одержала волевую победу над Словакией на ЧМ-2021
    Все новости спорта

    Источник: Рауль — приоритет «Реала», если Почеттино не удастся убедить

    Футбол Реал Мадрид Примера (Ла Лига) Футбол Испании Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Мадридский «Реал» продолжает поиски главного тренера, после ухода со своего поста Зинедина Зидана.

    Рауль
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рауль

    В настоящий момент главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино остается основным вариантом для мадридцев, сообщает As.

    В то же время отмечается, что вернуть 49-летнего специалиста желает «Тоттенхэм», и это также может стать преградой для «сливочных».

    В случае, если договориться с Почеттино так и не удастся, «Реал» пригласит на пост главного тренера Рауля, сейчас работающего в «Кастилье».

    Бывший главный тренер «Интера» Антонио Конте, рассматривавшийся «Реалом» как один из основных кандидатов, в последнее время утратил позиции, его назначение более не относится к категории вероятных, хотя и не исключено.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Чем закончатся путешествие американцев в Санкт-Галлен?
  • Швейцария — США. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Финляндия не упустит лидерство в группе?
  • Финляндия — Латвия. Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • «Фламенго» снова обыграет «Палмейрас»?
  • «Фламенго» — «Палмейрас». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.61
  • Экспресс дня 31 мая
  • Завтра в 20:15
    •  1.86
  • Прогноз на матч Юван — Швентек
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Мемфис — Юта
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 04:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Вашингтон — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Музетти — Гоффен
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Александрова — Винус Уильямс
  • Теннис
  • Послезавтра в 12:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Синнер — Эрбер
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Серена Уильямс — Бегу
  • Теннис
  • Завтра в 22:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Касаткина — Дои
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры