Источник: Рауль — приоритет «Реала», если Почеттино не удастся убедить

Мадридскийпродолжает поиски главного тренера, после ухода со своего поста

В настоящий момент главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино остается основным вариантом для мадридцев, сообщает As.

В то же время отмечается, что вернуть 49-летнего специалиста желает «Тоттенхэм», и это также может стать преградой для «сливочных».

В случае, если договориться с Почеттино так и не удастся, «Реал» пригласит на пост главного тренера Рауля, сейчас работающего в «Кастилье».

Бывший главный тренер «Интера» Антонио Конте, рассматривавшийся «Реалом» как один из основных кандидатов, в последнее время утратил позиции, его назначение более не относится к категории вероятных, хотя и не исключено.