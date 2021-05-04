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    Клубы РПЛ выступили против включения «Оренбурга» в лигу в виде исключения

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    «Оренбург» не будет включен в РПЛ в виде исключения, если клуб не пройдет лицензирование в РФС, сообщает «Спорт-Экспресс».

    «Оренбург»
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    «Оренбург»

    На прошедшем 4 мая в Москве совещании РПЛ лига и клубы не поддержали исключение для «Оренбурга», который идет на 2-м месте в ФНЛ и претендует на выход в РПЛ, но чей стадион не отвечает требованиям для команд высшего дивизиона по вместимости.

    РПЛ высказалась за спортивный принцип, но при этом все участники соревнований должны строго соответствовать критериям лицензирования. При этом оренбуржцев поддержал только «Урал», а «Сочи» воздержался.

    Напрямую в РПЛ, судя по всему по всему, выйдут «Крылья Советов» и идущий в ФНЛ третьим «Нижний Новгород».

    Стыковых матчей с участием 13-го коллектива РПЛ не будет — в них сыграет только клуб, финишировавший 14-м. Окончательное решение должна принять комиссия РФС по лицензированию.

    В борьбе в зоне «стыков» РПЛ участвуют только три клуба. После 28-го тура 13-е место занимает «Арсенал» (23 очка), 14-е — «Ротор» (21), 15-е — «Уфа» (21).

    В 29-м туре с участием этих команд пройдут матчи «Сочи» — «Ротор», «Уфа» — «Зенит», «Арсенал» — «Рубин», а в 30-м — «Уфа» — «Арсенал» и «Рубин» — «Ротор».

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