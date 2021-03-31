Мостовой: По отсутствию Миранчука в старте были вопросы еще с игры с Мальтой

Бывший футболист сборной Россиипризнался, что его удивило отсутствиев стартовом составе национальной команды в матче против Словакии (1:2) в отборе на ЧМ-2022.

«По отсутствию Миранчука у меня были вопросы с первой игры против Мальты, когда он не вышел в основном составе. Видимо, Черчесов не видит его в основном составе.

Честно говоря, думал, что наши не проиграют. К этому были близки, но словаки с точки зрения самоотдачи провели одну из лучших игр за последнее время. Мак забил гол за счет индивидуального мастерства. Тут не нужно никого винить, нужно похвалить словацкого футболиста», — приводит слова Мостового ТАСС.

В следующем матче отборочного турнира ЧМ-2022 Россия встретится на своем поле с Хорватией. Игра пройдет 1 сентября.