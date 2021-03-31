Самедов: Черчесов не справляется? Вы о чем вообще говорите? Человек вывел сборную на Евро

Бывший футболист сборной Россиисчитает, что национальная команда не заслуживала поражения от Словакии (1:2) в матче отбора на ЧМ-2022.

«Не получилось реализовать моменты, такое бывает. Когда пропустили второй гол — видно, что в обороне немного не разобрались. Не успели сместиться, накрыть. Индивидуальные ошибки, наверное.

А по игре, на самом деле, поражение не заслуживали.

Черчесов не справляется? Вы о чем вообще говорите? Человек вывел сборную на Евро, в отборочном турнире к чемпионату мира взял 6 очков из 9. Нужно же быть объективными. Думаю, моя позиция понятна», — приводит слова Самедова «Спорт-Экспресс».