Игнатьев: Обратная замена — сильный удар по психологии Мостового

Известный российский специалистпрокомментировал обратную замену полузащитника сборной Россиив матче против Словакии (1:2) в отборе на ЧМ-2022.

«По всему видно, что Мостовой не просил замену. Возможно, он не попал в игру, по мнению Черчесова.

Но теперь тренерскому штабу надо работать с Мостовым. Либо говорить, что "мы ошиблись", либо, что "мы хотели исправить ситуацию". Но это очень сильный удар по психологии Мостового.

С Андреем теперь надо работать, рассказывать, убеждать, дать понять, что так бывает в футболе, когда ошибку исправляют за счет тебя. Черчесову надо многое взять на свою грудь теперь, лишь бы понял Мостовой, почему так случилось», — приводит слова Игнатьева «Р-Спорт».