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    Игнатьев: Обратная замена — сильный удар по психологии Мостового

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    Известный российский специалист Борис Игнатьев прокомментировал обратную замену полузащитника сборной России Андрея Мостового в матче против Словакии (1:2) в отборе на ЧМ-2022.

    Андрей Мостовой (справа)
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    Андрей Мостовой (справа)

    «По всему видно, что Мостовой не просил замену. Возможно, он не попал в игру, по мнению Черчесова.

    Но теперь тренерскому штабу надо работать с Мостовым. Либо говорить, что "мы ошиблись", либо, что "мы хотели исправить ситуацию". Но это очень сильный удар по психологии Мостового.

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    • С Андреем теперь надо работать, рассказывать, убеждать, дать понять, что так бывает в футболе, когда ошибку исправляют за счет тебя. Черчесову надо многое взять на свою грудь теперь, лишь бы понял Мостовой, почему так случилось», — приводит слова Игнатьева «Р-Спорт».

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