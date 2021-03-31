Армения — Румыния. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (31.03.2021)

Составы команд:
«Армения»: Давид Юрченко, Андре Калисир, Вараздат Ароян, Камо Оганесян, Оганес Амбарцумян, Артак Григорян, Хорен Байрамян, Karen Muradyan, Тигран Барсегян, Норберто Бриаско, Александр Карапетян.
«Румыния»: Флорин Ницэ, Vasile Mogos, Алин Тошка, Влад Кирикеш, Никусор Банку, Николае Станчу, Александру Чикылдэу, Александру Максим, Рэзван Марин, Деннис Ман, Георге Пушкаш.
Предыдущий матч соперников: «Румыния» — «Армения» 1:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Армения» — «Румыния» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.67.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0.
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