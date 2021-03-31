Армения — Румыния. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (31.03.2021)

В 19:00 в группе J отборочного турнира к ЧМ-2022 начнётся матч

Составы команд:

«Армения»: Давид Юрченко, Андре Калисир, Вараздат Ароян, Камо Оганесян, Оганес Амбарцумян, Артак Григорян, Хорен Байрамян, Karen Muradyan, Тигран Барсегян, Норберто Бриаско, Александр Карапетян.

«Румыния»: Флорин Ницэ, Vasile Mogos, Алин Тошка, Влад Кирикеш, Никусор Банку, Николае Станчу, Александру Чикылдэу, Александру Максим, Рэзван Марин, Деннис Ман, Георге Пушкаш.

Предыдущий матч соперников: «Румыния» — «Армения» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.

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