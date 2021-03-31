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    Ждем стартовой активности от румын?

    Армения — Румыния. Прогноз, ставка (к. 1.67) на футбол, квалификация к ЧМ-2022, 31 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на Армения — Румыния
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    Деннис Ман
    Армения сыграет на своем поле с Румынией в рамках 3-го тура квалификации к Чемпионату мира-2022. Матч пройдет 31 марта, начало — в 19:00 мск. Армения — Румыния: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа J 31 Марта 2021 года
    Армения
  • Ереван
    •  Армения 19:00 Румыния Румыния
  • Бухарест
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.25
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 1.95
  • Ставка!
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    Армения

    Армения начала нынешнюю кампанию просто блестяще. И ведь совсем не скажешь, что команда набрала 6 очков случайно.

    И если победа над Лихтенштейном (0:1) получилась неубедительной, то домашняя виктория над Исландией (2:0) стала приятным откровением. Армяне банально были сильнее.

    По итогам двух стартовых туров армяне лидируют на пару с Германией. Ко всему прочему, команда еще не пропускала в свои ворота. Заявка на успех, как ни крути!

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    С румынами Армения пересекалась пять раз. Причем только первое свидание завершилось вничью, после чего уже выигрывали только румыны.

    Румыния

    Румыния в квалификации стартовала не столь удачно. Сначала румыны дома с трудом сломили сопротивление македонцев (3:2), после чего, снова дома, минимально уступили немцам.

    Именно Румынию изначально видели в качестве главного претендента на 2 место. Впрочем, турнир ведь только начался, и есть все шансы перевернуть ситуацию в свою пользу.

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    • Нынешняя генерация игроков румынской сборной способна на достижение серьезных высот. Вот и в матче с Германией Румыния смотрелась весьма неплохо.

    Нет сомнений, что в Армению румыны едут за очками. Как минимум, за одним, притом, что команда исторически успешно играет с армянами.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Румынию за 1.90, на ничью за 3.36, а на Армению — за 4.33

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    Армяне довольно неожиданно оказались на второй позиции, и теперь будут стараться продолжить свои успешные выступления.

    Румынам необходимо выигрывать, так что наверняка стоит ждать от них стартовой активности.

    Турнирная ситуация обязывает гостей активно атаковать с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.67

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