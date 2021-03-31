Армения сыграет на своем поле с Румынией в рамках 3-го тура квалификации к Чемпионату мира-2022. Матч пройдет 31 марта, начало — в 19:00 мск. Армения — Румыния: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Армения

Армения начала нынешнюю кампанию просто блестяще. И ведь совсем не скажешь, что команда набрала 6 очков случайно.

И если победа над Лихтенштейном (0:1) получилась неубедительной, то домашняя виктория над Исландией (2:0) стала приятным откровением. Армяне банально были сильнее.

По итогам двух стартовых туров армяне лидируют на пару с Германией. Ко всему прочему, команда еще не пропускала в свои ворота. Заявка на успех, как ни крути!

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С румынами Армения пересекалась пять раз. Причем только первое свидание завершилось вничью, после чего уже выигрывали только румыны.

Румыния

Румыния в квалификации стартовала не столь удачно. Сначала румыны дома с трудом сломили сопротивление македонцев (3:2), после чего, снова дома, минимально уступили немцам.

Именно Румынию изначально видели в качестве главного претендента на 2 место. Впрочем, турнир ведь только начался, и есть все шансы перевернуть ситуацию в свою пользу.

Нынешняя генерация игроков румынской сборной способна на достижение серьезных высот. Вот и в матче с Германией Румыния смотрелась весьма неплохо.

Нет сомнений, что в Армению румыны едут за очками. Как минимум, за одним, притом, что команда исторически успешно играет с армянами.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Румынию за 1.90, на ничью за 3.36, а на Армению — за 4.33

Армяне довольно неожиданно оказались на второй позиции, и теперь будут стараться продолжить свои успешные выступления.

Румынам необходимо выигрывать, так что наверняка стоит ждать от них стартовой активности.

Турнирная ситуация обязывает гостей активно атаковать с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.67