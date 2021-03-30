Хорватия — Мальта. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (30.03.2021)

В 21:45 в группе H европейского отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч

Составы команд:

«Хорватия»: Доминик Ливакович, Дуйе Чалета-Цар, Josip Juranovic, Домагой Вида, Дарио Мелньяк, Матео Ковачич, Никола Влашич, Марио Пашалич, Мислав Оршич, Милан Бадель, Анте Будимир.

«Мальта»: Анри Бонелло, Kurt Shaw, Стив Борг, Энрико Пепе, Райан Камензули, Мэттью Гийомье, Джозеф Мбонг, Бьорн Кристенсен, Стивен Пизани, Тедди Теума, Alexander Satariano.

Предыдущий матч соперников: «Мальта» — «Хорватия» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 4:0.

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