Хорватия
Хорватия по традиции видится одним из фаворитов отбора. Состав у команды шикарный по именам, да и в остальном — все вполне прилично.
Разумеется, хорваты — главные конкуренты сборной России за 1 место в группе Н. Что, в принципе, понималось уже после жеребьевки.
В стартовом туре хорваты сенсационно уступили Словении (0:1). Тем не менее, уже во втором поединке квалификации «Шашечные» победили Кипр (1:0).
В Лиге наций балканцы выступили не лучшим образом. Завершила тот турнир команда на 3 месте в группе, в последнем туре уступив дома Португалии (2:3).
Мальта
Мальта проиграла первый матч сборной России со счетом 1:3 у себя дома. После этого во 2-м туре она сенсационно отобрала очки у Словакии (2:2) в гостях.
Перед этим «Иоаниты» не смогли выиграть. они сыграли вничью с Фарерскими островами, окончательно лишившись возможности побороться за выход в Лигу С на турнире Лиги наций.
До серии без побед Мальта обыграла Андорру 3:1, Латвию 1:0 и сыграла в нулевую ничью с той же Андоррой.
С учетом и товарищеских, и официальных матчей у сборной Мальты только два поражения в 10 случаях.
Наши прогноз и ставка
Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,05.
Успех гостей оценивается в 46,00, тогда как ничья — в 11,00.
Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,75.