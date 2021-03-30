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    Одержит ли Хорватия вторую победу в отборе ЧМ-2022?

    Хорватия — Мальта. Прогноз (к. 2.75) и ставка на матч квалификации ЧМ-2022 по футболу 30 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на Хорватия — Мальта
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    Хорватия обыграла Кипр 1:0 в прошлом матче
    В 3-м туре отбора на ЧМ-2022 сборная Хорватии примет сборную Мальты. Матч пройдет на стадионе «Риека» в Риеке. Начало — в 22:45 мск. Хорватия — Мальта: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа H 30 Марта 2021 года
    Хорватия
  • Загреб
    •  Хорватия 21:45 Мальта Мальта
  • Валлетта
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.05
  • X
  • 12.50
  • 2
  • 45.00
  • Ставка!
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    Хорватия

    Хорватия по традиции видится одним из фаворитов отбора. Состав у команды шикарный по именам, да и в остальном — все вполне прилично.

    Разумеется, хорваты — главные конкуренты сборной России за 1 место в группе Н. Что, в принципе, понималось уже после жеребьевки.

    В стартовом туре хорваты сенсационно уступили Словении (0:1). Тем не менее, уже во втором поединке квалификации «Шашечные» победили Кипр (1:0).

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    В Лиге наций балканцы выступили не лучшим образом. Завершила тот турнир команда на 3 месте в группе, в последнем туре уступив дома Португалии (2:3).

    Мальта

    Мальта проиграла первый матч сборной России со счетом 1:3 у себя дома. После этого во 2-м туре она сенсационно отобрала очки у Словакии (2:2) в гостях.

    Перед этим «Иоаниты» не смогли выиграть. они сыграли вничью с Фарерскими островами, окончательно лишившись возможности побороться за выход в Лигу С на турнире Лиги наций.

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    • До серии без побед Мальта обыграла Андорру 3:1, Латвию 1:0 и сыграла в нулевую ничью с той же Андоррой.

    С учетом и товарищеских, и официальных матчей у сборной Мальты только два поражения в 10 случаях.

    Наши прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,05.

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    Успех гостей оценивается в 46,00, тогда как ничья — в 11,00.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,75.

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