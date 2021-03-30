В 3-м туре отбора на ЧМ-2022 сборная Хорватии примет сборную Мальты. Матч пройдет на стадионе «Риека» в Риеке. Начало — в 22:45 мск. Хорватия — Мальта: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хорватия

Хорватия по традиции видится одним из фаворитов отбора. Состав у команды шикарный по именам, да и в остальном — все вполне прилично.

Разумеется, хорваты — главные конкуренты сборной России за 1 место в группе Н. Что, в принципе, понималось уже после жеребьевки.

В стартовом туре хорваты сенсационно уступили Словении (0:1). Тем не менее, уже во втором поединке квалификации «Шашечные» победили Кипр (1:0).

Все прогнозы на ЧМ-2022

В Лиге наций балканцы выступили не лучшим образом. Завершила тот турнир команда на 3 месте в группе, в последнем туре уступив дома Португалии (2:3).

Мальта

Мальта проиграла первый матч сборной России со счетом 1:3 у себя дома. После этого во 2-м туре она сенсационно отобрала очки у Словакии (2:2) в гостях.

Перед этим «Иоаниты» не смогли выиграть. они сыграли вничью с Фарерскими островами, окончательно лишившись возможности побороться за выход в Лигу С на турнире Лиги наций.

До серии без побед Мальта обыграла Андорру 3:1, Латвию 1:0 и сыграла в нулевую ничью с той же Андоррой.

С учетом и товарищеских, и официальных матчей у сборной Мальты только два поражения в 10 случаях.

Наши прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,05.

Успех гостей оценивается в 46,00, тогда как ничья — в 11,00.

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,75.