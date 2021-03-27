Норвегия — Турция. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (27.03.2021)

В 20:00 в группе G отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2022 начнётся матч

Составы команд:

«Норвегия»: Руне Альменнинг Ярстейн, Стиан Грегерсен, Кристоффер Вассбакк Аер, Биргер Мелинг, Юлиан Рюэрсон, Патрик Берг, Мартин Эдегор, Мохамед Эльюнуссип, Фредрик Мидтше, Александр Сёрлот, Эрлинг Холанн.

«Турция»: Угурджан Чакыр, Мерт Мюльдюр, Чаглар Сёюнджю, Умут Мераш, Кан Айхан, Окай Йокушлу, Озан Туфан, Хакан Чалханоглу, Юсуф Язиджи, Бурак Йилмаз, Кенан Караман.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.

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