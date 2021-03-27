Норвегия сыграют на своем поле с Турцией в рамках 2-го тура квалификации к Чемпионату мира-2022. Матч пройдет 27 марта, начало — в 20:00 мск. Норвегия — Турция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Норвегия

Норвегия начала квалификацию с победы над Гибралтаром. Теперь скандинавам предстоит куда более сложное испытание.

Эрлинг Холанн и компания вполне способна побороться за 1 место в группе. Причем Турция считается одним из главных конкурентов.

Правда, отношения с турками у норвежцев не самые удачные. Последний раз пути соперников пересекались еще 14 лет назад. Тогда Турция по сумме двух матчей победила (2:2 и 1:2).

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Нынешнее поколение игроков (Холанн, Серлот, Эдегор) вполне способно достичь небывалых высот. Разумеется, в домашнем матче команда будет активно атаковать.

Турция

Турция стартовала в квалификации матчем с Нидерландами, и как (4:2)! Теперь же команду ожидает нем менее сложное испытание. Причуды календаря!

Турки наверняка постараются исправиться перед болельщиками сборной за провал в Лиге наций. В своем квартете Турция заняла последнее место.

Техничные турки способны доставить проблемы любому сопернику. Вспомним, например, ноябрьскую встречу с Россией, когда Турция добыла победу (3:2).

На выезде команда играет не лучшем образом. Вот и выезд в холодную Скандинавию явно не станет для команды чем-то вроде легкой прогулки.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Норвегию за 2.18, на ничью за 3.50, а на Турцию — за 3.54

Норвегия наверняка ставит перед собой максимальные задачи в группе, к тому же обладают мощной линией нападения.

Гости никому за просто так не сдаются, и явно постараются разжиться очками.

Норвежцы, имея в своем составе нескольких высококлассных исполнителей, наверняка будут стремиться забить быстрый гол. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.67