«Зенит» завершил сбор в Дубае победой над «Уралом»

Второй сбор «Зенита» также состоится в Дубае с 31 января по 12 февраля
fc-zenit.ru
Игра, проходившая в формате три тайма по 40 минут, завершилась в пользу «Зенита» со счетом 3:2.
В составе питерской команды отличились бразильцы Малком (43-я минута) и Вендел (57), а также Сердар Азмун (49).
⚽️🔝 @_08wendel #ЗенитУрал #ГазпромТренировочныеСборы pic.twitter.com/mxYRNj67DM— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) January 27, 2021
За «Урал» дважды забил Андрей Егорычев (39, 46).
Напомним, Азмун не смог завершить матч с «Уралом» из-за травмы.
Второй сбор «Зенита» также состоится в Дубае с 31 января по 12 февраля.