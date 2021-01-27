«Зенит» завершил сбор в Дубае победой над «Уралом»

одержал победу надв рамках заключительного контрольного матча на сборе в Дубае (ОАЭ).

Второй сбор «Зенита» также состоится в Дубае с 31 января по 12 февраля fc-zenit.ru 50 000 Бонус новым игрокам Играть!

Игра, проходившая в формате три тайма по 40 минут, завершилась в пользу «Зенита» со счетом 3:2.

В составе питерской команды отличились бразильцы Малком (43-я минута) и Вендел (57), а также Сердар Азмун (49).

За «Урал» дважды забил Андрей Егорычев (39, 46).

Напомним, Азмун не смог завершить матч с «Уралом» из-за травмы.

Второй сбор «Зенита» также состоится в Дубае с 31 января по 12 февраля.