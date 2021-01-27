ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Команда Клоппа рискует не отстоять титул«Ливерпуль»: с чем связан кризис, и как его решить
  • 11:21
    • Официально: Кокорин — футболист «Фиорентины»
  • 13:40
    • «Анжи» должен получить солидарные выплаты за трансфер Кокорина в «Фиорентину»
  • 13:30
    • Кварахцелия может перейти в «Наполи»
  • 13:06
    • Азмун получил травму в матче с «Уралом»
  • 12:56
    • «Реал» приостановил переговоры с Рамосом по новому контракту
    Все новости спорта

    «Зенит» завершил сбор в Дубае победой над «Уралом»

    Футбол Зенит Урал РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    «Зенит» одержал победу над «Уралом» в рамках заключительного контрольного матча на сборе в Дубае (ОАЭ).

    Второй сбор «Зенита» также состоится в Дубае с 31 января по 12 февраля
    Второй сбор «Зенита» также состоится в Дубае с 31 января по 12 февраля

    Игра, проходившая в формате три тайма по 40 минут, завершилась в пользу «Зенита» со счетом 3:2.

    В составе питерской команды отличились бразильцы Малком (43-я минута) и Вендел (57), а также Сердар Азмун (49).

    За «Урал» дважды забил Андрей Егорычев (39, 46).

    Напомним, Азмун не смог завершить матч с «Уралом» из-за травмы.

    Второй сбор «Зенита» также состоится в Дубае с 31 января по 12 февраля.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Где «Аталанта», там и голы!
  • «Аталанта» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Сможет ли «Манчестер Юнайтед» разгромить худшую команду АПЛ?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Сможет ли «Барса» пройти дерзкий «Райо»?
  • «Райо Вальекано» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБесплатная ставка €20 + бонус до €100 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    •  Играть Трансляции, кино и казиноБонус новым клиентам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.73
  • Экспресс дня 27 января
  • Сегодня в 22:45
    •  1.65
  • Прогноз на матч Аталанта — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Ювентус — СПАЛ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Севилья — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Эвертон — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.70
  • Прогноз на матч Гремио — Фламенго
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Спарта Роттердам — Твенте
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры