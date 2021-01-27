Азмун получил травму в матче с «Уралом»

Нападающий «Зенита»не смог завершить контрольный матч с «Уралом» на сборе в ОАЭ.

На 82-й минуте иранский футболист получил травму после столкновения с Романом Емельяновым.

Азмун не смог самостоятельно подняться с газона. Вместо него на поле вышел Станислав Крапухин.

82 — Азмун не сможет продолжить матч — Крапухин вместо него#ЗенитУрал #ГазпромТренировочныеСборы — ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) January 27, 2021

Ранее Азмун сообщил, что может покинуть «Зенит».

В текущем чемпионате России Азмун провел 15 матчей, забил 11 мячей и отдал 2 результативные передачи.