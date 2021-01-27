Азмун получил травму в матче с «Уралом»

Сердар Азмун
globallookpress.com
На 82-й минуте иранский футболист получил травму после столкновения с Романом Емельяновым.
Азмун не смог самостоятельно подняться с газона. Вместо него на поле вышел Станислав Крапухин.
82 — Азмун не сможет продолжить матч — Крапухин вместо него#ЗенитУрал #ГазпромТренировочныеСборы— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) January 27, 2021
Ранее Азмун сообщил, что может покинуть «Зенит».
В текущем чемпионате России Азмун провел 15 матчей, забил 11 мячей и отдал 2 результативные передачи.