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    Азмун не исключил, что может покинуть «Зенит»

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    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун не исключил свой переход в другой клуб.

    Сердар Азмун
    Сердар Азмун

    «Я действительно говорил, что много чего добился, много чему научился в России. Если у меня появится возможность проявить себя на другом уровне — почему нет? Я считаю, что каждый спортсмен должен стремиться к этому», — сказал Азмун «Спорт-экспрессу».

    Отмечается, что иранцем интересуются европейские клубы «Боруссия» Д, «Наполи», «Арсенал».

    Нападающий Сердар Азмун выступает за «Зенит» с 2019 года. В 55 матчах иранский форвард забил 37 голов. До этого Азмун защищал цвета «Ростова».

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