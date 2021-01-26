Азмун не исключил, что может покинуть «Зенит»

Нападающийне исключил свой переход в другой клуб.

«Я действительно говорил, что много чего добился, много чему научился в России. Если у меня появится возможность проявить себя на другом уровне — почему нет? Я считаю, что каждый спортсмен должен стремиться к этому», — сказал Азмун «Спорт-экспрессу».

Отмечается, что иранцем интересуются европейские клубы «Боруссия» Д, «Наполи», «Арсенал».

Нападающий Сердар Азмун выступает за «Зенит» с 2019 года. В 55 матчах иранский форвард забил 37 голов. До этого Азмун защищал цвета «Ростова».