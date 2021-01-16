Аршавин: Очень удивился уходу Олега Иванова из «Ахмата»

Бывший футболист «Зенита»поделился мнением о зимней трансферной кампании клубов РПЛ.

«Не думаю, что в зимнее трансферное окно будут какие-то большие приобретения. Даже покупка "Спартаком" Хендрикса и Пабло "Локомотивом" показывают, что вряд ли будут большие и дорогие трансферы.

Покупка бразильца железнодорожниками не сильно удивляет, по transfermarkt это довольно дорогой защитник, которого купили дешево. Но здесь все ясно, у него были "кресты", он довольно много пропустил из-за этого. А так я его совсем не знаю, чтобы давать какую-то оценку.

Очень удивился уходу Олега Иванова из "Ахмата". Он корнями врос в грозненский клуб, где, по-хорошему, должен был доиграть до конца своей карьеры, а сейчас ходят слухи, что он будет продолжать в другой команде. Это крепкий, добротный футболист для клубов премьер-лиги. Много матчей сыграл, мы с ним были вместе на Евро-2008, умный центральный полузащитник. Считаю, что уровень мастерства и здоровье позволит ему еще поиграть в РПЛ. Не знаю насчет "Уфы", если она будет играть как раньше от обороны — бей-беги, это не очень подходит Олегу. С другой стороны, если пригласят его и еще нескольких ребят, которые смогут завязать игру, то у "Уфы" появятся шансы на спасение в чемпионате», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».