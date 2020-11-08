ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Урал» — «Спартак»Пробуксовка на Урале. Дубль Соболева не помог «Спартаку» вернуть лидерство
  • 22:33
    • «Бавария» единолично возглавила таблицу Бундеслиги
  • 01:04
    • Дубль Ди Марии помог ПСЖ разгромить «Ренн»
  • 00:49
    • «Атлетико» разгромил «Кадис» и вышел на первое место
  • 23:34
    • Ансу Фати получил разрыв мениска в матче с «Бетисом»
  • 22:25
    • «Челси» разгромил «Шеффилд Юнайтед»
    Все новости спорта

    Семак: У нас с «Краснодаром» аналогичные проблемы

    Футбол Зенит Краснодар РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром» в 14-м туре чемпионата России.

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    «Сейчас не простое время, что касается нас и "Краснодара". Пандемия, травмы и график не позволяют "Краснодару" использовать своих самых сильных игроков. Аналогичная ситуация и у нас.

    Думаю, сейчас наша и соперника задача — определиться, кто лучше восстановился. Кто здоров и готов, тот и будет играть.

  • Российские клубы ни разу не выиграли в 12 матчах группового этапа еврокубков
  • Читайте по теме

    • "Краснодар" не отходит от своей игры. Команда старается подолгу контролировать мяч, играть агрессивно, они любят играть в футбол. Не думаю, что им сильно осложняет то, что они ранее провели матч в Лиге чемпионов на выезде. Три дня достаточно для восстановления. И мы в таком графике играем. Каждый год примерно такое происходит», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

  • Кто победит в матче еврокубковых неудачников?
  • Читайте по теме

    • Матч «Зенит» — «Краснодар» пройдет 8 ноября в Санкт-Петербурге, начало в 19:00 мск. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Снимет ли «Ростов» скальп с еще одного лидера РПЛ?
  • ЦСКА — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Как сыграет Россия в ключевом матче Евротура?
  • Чехия — Россия. Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Порадуют ли «Зенит» и «Краснодар» Петербург голами?
  • «Зенит» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 10 000 рублей после регистрации ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьБонус 8000 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    43.71
  • Суперэкспресс на выходные 7-8 ноября
  • Сегодня в 22:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Чехия — Россия
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Зенит — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Лацио — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Динамо — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Валенсия — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Арсенал — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры