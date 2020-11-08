Семак: У нас с «Краснодаром» аналогичные проблемы

Главный тренер «Зенита»поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром» в 14-м туре чемпионата России.

«Сейчас не простое время, что касается нас и "Краснодара". Пандемия, травмы и график не позволяют "Краснодару" использовать своих самых сильных игроков. Аналогичная ситуация и у нас.

Думаю, сейчас наша и соперника задача — определиться, кто лучше восстановился. Кто здоров и готов, тот и будет играть.

"Краснодар" не отходит от своей игры. Команда старается подолгу контролировать мяч, играть агрессивно, они любят играть в футбол. Не думаю, что им сильно осложняет то, что они ранее провели матч в Лиге чемпионов на выезде. Три дня достаточно для восстановления. И мы в таком графике играем. Каждый год примерно такое происходит», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Матч «Зенит» — «Краснодар» пройдет 8 ноября в Санкт-Петербурге, начало в 19:00 мск. 0