«Зенит» — «Краснодар». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч чемпионата России по футболу 8 ноября 2020 года

В воскресенье, 8 ноября, «Зенит» на своем поле примет «Краснодар» в рамках 14-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на « Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Зенит» — «Краснодар».

«Зенит»

После перерыва на матчи сборных «Зенит» дома обыграл «Сочи» (3:1), а затем началась трехматчевая провальная серия питерского клуба.

В стартовом матче Лиги чемпионов питерцы на своем поле уступили бельгийскому «Брюгге» (1:2), пропустив на последних минутах.

Затем в матче РПЛ «Зенит» дома проиграл «Рубину» (1:2), после чего уступил в Дортмунде местной «Боруссии» (0:2) в рамках 2-го тура ЛЧ.

В последних матчах питерцы в гостях одолели «Химки» (2:0) в рамках РПЛ, а в домашнем матче Лиги чемпионов упустили победу над «Лацио» (1:1), пропустив в концовке.

После 13 туров РПЛ «Зенит» с 27 очками идет на 2-м месте, на балл отставая от ЦСКА и обгоняя «Спартак» по дополнительным показателям.

Все прогнозы на РПЛ

Разница мячей 27-9, по 6 голов забили Сердар Азмун и Артем Дзюба. Матч может пропустить травмированный Малком.

«Краснодар»

В конце сентября «Краснодар» на выезде победил ПАОК (2:1) и вышел в групповой этап ЛЧ, а в начале октября в рамках РПЛ уступил в гостях «Динамо» (0:2).

Затем «Быки» дома обыграли «Рубин» (3:1) в рамках РПЛ, а в выездном матче Лиги чемпионов поделили очки с «Ренном» (1:1).

Дальше у «Краснодара» началась черная полоса. Подопечные Мусаева проиграли дома «Спартаку» (1:3) в рамках РПЛ, а затем были разгромлены «Челси» (0:4) в матче ЛЧ.

В последних матчах «быки» на выезде сначала уступили «Ахмату» (0:2) в матче РПЛ, а потом были биты «Севильей» в Испании (2:3), несмотря на то, что вели по ходу матча 2:0.

Календарь и таблица РПЛ

С 18 очками после 13 туров «Краснодар» идет на 10-м месте в таблице РПЛ. Разница мячей 22-15, 5 голов забил Маркус Берг, еще 4 — Реми Кабелла.

В предстоящем матче могут не сыграть Кабелла и Сергей Петров.

Прогноз и ставки

На победу «Зенита» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.65, на ничью — 3.50, а на победу «Краснодара» — 4.95.

В прошлом сезоне «Зенит» дома сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1) и одержал выездную победу (4:2).

В 6 последних встречах команд «Зенит» победил 4 раза, «Быки» — лишь раз, в Санкт-Петербурге в 2018. Прогнозируем, что питерский клуб не проиграет.

Матч может быть результативным. Интересен вариант для ставок «гол в обоих таймах» за 1.55. 0