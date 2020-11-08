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    Мусаев готов уйти с высоко поднятой головой

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    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после поражения от «Зенита» (1:3) в матче чемпионата России прокомментировал свою возможную отставку.

    Мурад Мусаев
    Мурад Мусаев

    «Я думаю, что не нужно делать драмы. Если для команды нужно уйти, я уйду. Все так драматизируют, что у меня чувство, как будто я ограбил детский дом, кого-то убил.

    Это спорт, когда-то каждый тренер будет отправлен в отставку. Если нужно будет уйти, я уйду с высоко поднятой головой.

    Клуб сделал для меня очень многое. Два года мы в призерах, обыгрывали "Порту", "Байер", проходили ПАОК.

    Те, кто сейчас критикуют, в старости сядут с внуками, их спросят, что они делали. А они только критиковали "Краснодар" после поражений. Это все, что останется после них.

    Сейчас достаточно напряженная обстановка, но многие не видят сути. Год назад мы играли с "Валенсией", пропустили на 93-й, когда бежали забивать второй. Все говорили, что "Краснодар" — идиоты, что не отстояли.

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    • С "Севильей" мы играли ниже, это было не совсем правильно, но если бы наш игрок не подарил мяч сопернику, счет мог бы остаться положительным. Тогда бы говорили, что мы суперкоманда.

    Нужно видеть не только счет на табло, нужно видеть, как все складывается. Нет никаких проблем. Сделаем так, как нужно для команды», — приводит слова Мусаева Sports.ru. 0

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