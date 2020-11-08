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    Гол Дзюбы принес «Зениту» победу над «Краснодаром»

    «Зенит» — «Краснодар»: счет матча 3:1, обзор голов

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    «Зенит» в домашнем матче 14-го тура российской Премьер-лиги обыграл «Краснодар» — 3:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Уже на 16-й минуте «быки» получили право на пробитие пенальти, когда Вендел сыграл рукой в своей штрафной площади. Уверенным ударом с «точки» отличился Маркус Берг.

    В концовке первого тайма уже Кайо сыграл рукой в штрафной площади, поэтому пенальти был назначен в ворота «Краснодара». Впрочем, Артем Дзюба слабо пробил низом, к чему Матвей Сафонов оказался готов.

    «Сине-бело-голубые» отыгрались на 64-й минуте. Далер Кузяев точно пробил по воротам, подхватив мяч на линии штрафной площади.

    А на 79-й минуте питерцы получили минимальный перевес. Магомед Оздоев выполнил прострел на Дзюбу, который удачно сыграл на опережение и поразил цель.

    Победную точку уже в компенсированное время поставил Алексей Сутормин, забивший в быстрой контратаке.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Зенит — Краснодар 3:1
    Голы: 0:1 Маркус Берг (пенальти) (17'), 1:1 Далер Кузяев (65'), 2:1 Артём Дзюба (79'), 3:1 Алексей Сутормин (90') Зенит: Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий (Дмитрий Чистяков, 90'), Вильмар Барриос, Далер Кузяев (Данил Круговой, 90'), Андрей Мостовой (Алексей Сутормин, 74'), Вендел (Юрий Жирков, 88'), Магомед Оздоев, Артём Дзюба Краснодар: Матвей Сафонов, Егор Сорокин, Александр Мартынович, Евгений Чернов, Кайо, Юрий Газинский (Тонни Триндаде Вильена, 52'), Алексей Ионов, Кристофер Ольссон, Магомед-Шапи Сулейманов (Реми Кабелла, 61'), Виктор Классон (Даниил Уткин, 61'), Маркус Берг (Евгений Марков, 81') Предупреждения: Вендел (13'), Маркус Берг (30'), Кайо (84'), Далер Кузяев (88')

    В турнирной таблице РПЛ «Зенит» занимает второе место (30 очков), а «Краснодар» — десятое (18 очков). 0

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