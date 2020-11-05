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    РФС: Вилков совершил серьезные ошибки в матче «Краснодара» и «Рубина»

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    Апелляционный комитет РФС попросил экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) РФС оценить действия главного арбитра матча 11-го тура РПЛ «Краснодар» — «Рубин» (3:1) Михаила Вилкова.

    Михаил Вилков
    Михаил Вилков

    Комиссия признала серьезные ошибки в его действиях.

    «Апелляционный комитет запросил у ЭСК оценку действий судьи Михаила Вилкова на матче "Краснодар" — "Рубин".

    На основании отчета Дэвида Эллерея, советника генсека РФС, комиссия признала серьезные ошибки в действиях арбитра и нарушения правил игры.

    При этом они не относятся к категории ошибок, из-за которых результаты матча могут быть аннулированы.

    В ходе заседания ЭСК также вскрылись некоторые факты по эпизоду перед назначением пенальти в ворота "Рубина".

    Позиция комиссии и новая информация будут доведены до апелляционного комитета, который планирует заслушать судью Михаила Вилкова и принять окончательное решение по обращению ФК "Рубин".

    Специальный советник генерального секретаря РФС Дэвид Эллерей провел анализ эпизода с назначением пенальти в пользу "Краснодара" в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ "Краснодар" — "Рубин" (3:1).

    Он считает, что Вилков допустил явную и очевидную ошибку, не назначив пенальти. Арбитр изменил свое решение благодаря ВАР», — говорится в сообщении службы коммуникаций РФС. 0

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