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    Гендиректор «Краснодара»: «Красиво» сделали Безбородов и Левников

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    Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг сделал заявление о судействе матча со «Спартаком».

    Владимир Хашиг
    Владимир Хашиг

    Его слова приводит официальный сайт «Краснодара».

    «После слов руководства "Спартака", что "ребята сделали красиво" (и это главная реакция СМИ на то, что происходило в матче "Краснодар" — "Спартак") мы считаем необходимым высказать свое отношение к произошедшему.

    "Красиво" сделали "ребята" Безбородов и Левников. Хочется заметить "Спартаку", что победу в этом матче им принесли предвзятое судейство Безбородова в поле и работа на VAR Левникова. Это они своими решениями обеспечили победу "Спартака" в прошедшем матче», — сказал Хашиг.

    «Почему мы считаем засчитанный первый забитый гол "Спартака" и отмененный второй гол "Краснодара" не ошибками, а предвзятыми решениями? Потому что, на наш взгляд, оба эти момента по сути своей одинаковы.

    В первом случае налицо нарушение правил — игрок "Спартака" отталкивает соперника двумя руками. Во втором случае была "борьба" в штрафной площади и мяч находился не в зоне этой борьбы.

    Оба эти момента при их схожести по сути были оценены главным судьей матча диаметрально противоположным образом. В первом случае гол засчитан, во втором — отменен. И оба эти решения оказали влияние на окончательный результат! На наш взгляд, именно в этом и состоит предвзятость!», — добавил он.

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    • Хашиг обратился к Кириллу Левникову:

    «Кирилл, вы еще достаточно молодой человек, вы в начале пути своей судейской карьеры. На вас и на таких, как вы, надежда в том, чтобы сделать наш футбол чище и лучше! Имея под рукой все средства VAR, вы не должны были позволить судье Безбородову после забитого первого гола "Спартака" быстро начать игру! Вы не могли не видеть того, что правила были нарушены; и вы не остановили игру, чтобы внимательно разобрать этот момент, который являлся решающим. Ошибки в игре возможны. Но, будучи судьей на VAR, имея под рукой все необходимые для проверки момента средства, то, что вы этого не сделали — недопустимо!».

    Гендиректор «Краснодара» напомнил, что «Спартак» грозился сняться с РПЛ после матча с «Сочи»:

    «Во вчерашнем матче таких моментов было два, и тишина! Можем лишь признать, что "Спартак" добился того, чего хотел. Их судят так, как они этого хотели. Победу вам принесли судьи. Санкции… ну, г-н Безбородов — он непотопляем, он же не Казарцев. На своем сайте мы выкладываем видео обоих моментов. Мы делаем это для наших болельщиков, чтобы они могли своими глазами увидеть то, что происходило в этом матче». 0

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