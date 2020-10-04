Аршавин: «Зенит» хуже себя предыдущего, «Спартак» — лучше

Бывший футболист «Зенита»прокомментировал ничью со «Спартаком» (1:1) в 10-м туре чемпионата России.

«Хороший результат для "Спартака". Игра так складывалась, что, мне кажется, команды уезжали с разным настроением со стадиона. "Спартак" действительно был рад, доволен, что они в гонке. Что не просто так сказана фраза о брошенной перчатке "Зениту". А "Зенит" наоборот — они выигрывали, вели в счете, имея преимущество, может, не солидное, но все же. "Спартак" не бросил играть, дотерпел, реализовал момент.

Если графики чертить, то нынешний "Зенит" хуже себя предыдущего, а "Спартак" лучше. Вот эти графики и сошлись.

Серая игра Бакаева? Он в этом сезоне выглядит не так ярко, как в прошлом. Но его замена на Соболева была неожиданной. Соболев тоже не вошел в игру. Джордан комфортно чувствовал себя, Понсе тоже. Дзюба устал, было видно. Его хотели заменить несколько раз, но не получалось никак. Его замена напрашивалась», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ». 0