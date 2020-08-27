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    Соболев уладил конфликт с Дзюбой

    Футбол Сборная России Футбол России Зенит Спартак
    Форвард «Спартака» Александр Соболев уладил конфликт с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

    Александр Соболев
    Александр Соболев

    Об этом рассказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

    «Сегодня мне позвонил Александр Соболев и сообщил, что у него состоялся разговор с Артемом Дзюбой.

    Насколько я понял со слов Александра, вопрос между ними урегулирован. Тренерский штаб принял эту информацию как факт.

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    • Свою ситуацию применительно к сборной он знает и по-прежнему остается в числе кандидатов в сборную. Сейчас же у нас сформирован список из 25 игроков для подготовки к матчам с Сербией и Венгрией», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс». 0

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