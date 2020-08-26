Соболев: Думаю, скоро пообщаюсь с Черчесовым и Дзюбой

Нападающий «Спартака»прокомментировал свой невызов в сборную России на ближайшие матчи Лиги наций против Сербии (3 сентября, Москва) и Венгрии (6 сентября, Будапешт).

Ранее главный тренер национальной команды Станислав Черчесов рассказал, что между 23-летним Соболевым и форвардом Артемом Дзюбой возникла неприязнь.

«Сборная? Расстроился, что не вызывали. Но это решение главного тренера, которого я полностью поддерживаю.

Ни с кем пока не общался. Думаю, в скором времени пообщаемся и со Станиславом Саламовичем, и с Артемом Дзюбой.

Прямого конфликта у нас не может быть. Все произошло в игре, все остается на поле.

После травмы Луценко контактов не было, желаю ему здоровья. Если Черчесов решит вызвать, жду звонка и всегда готов», — приводит «Чемпионат» слова Соболева. 0