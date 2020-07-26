«Арсенал» — «Уотфорд»: счет 3:2, обзор голов

В заключительном 38 туре АПЛлишил» шансов на спасение, выиграв со счетом 3:2.

В первом тайме было забито сразу четыре мяча. До 33 минуты «канониры» вели 3:0. Голами отметились Пьер-Эмерик Обамеянг (дубль) и Киран Тирни.

По разу футболисты обменялись голевыми передачами.

На 43 минуте Трой Дини с пенальти слегка сократил разрыв в счете. На уже спустя 20 минут «шершни» вплотную приблизились к сопернику. Автором второго мяча гостей стал Дэнни Уэлбек.

«Арсенал» не попал в зону еврокубков, заняв 8 место с 56 очками. Хотя у «красно-белых» будет шанс побороться за еврокубки в финале Кубка Англии. «Уотфорд» вылетает, поскольку закончил на 19 месте с 34 очками.