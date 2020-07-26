«Арсенал» — «Уотфорд»: счет 3:2, обзор голов

Игроки «Арсенала»
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В первом тайме было забито сразу четыре мяча. До 33 минуты «канониры» вели 3:0. Голами отметились Пьер-Эмерик Обамеянг (дубль) и Киран Тирни.
По разу футболисты обменялись голевыми передачами.
На 43 минуте Трой Дини с пенальти слегка сократил разрыв в счете. На уже спустя 20 минут «шершни» вплотную приблизились к сопернику. Автором второго мяча гостей стал Дэнни Уэлбек.
«Арсенал» не попал в зону еврокубков, заняв 8 место с 56 очками. Хотя у «красно-белых» будет шанс побороться за еврокубки в финале Кубка Англии. «Уотфорд» вылетает, поскольку закончил на 19 месте с 34 очками.
АПЛ. 38 тур
«Арсенал» — «Уотфорд» — 3:2
Голы: 1:0 — 5, пенальти Обамеянг, 2:0 — 24 Тирни, 3:0 — 33 Обамеянг, 3:1 — 43, пенальти Дини, 3:2 — 66 Уэлбек«Арсенал»: Мартинес, Холдинг, Давид Луиз, Тирни, Мэйтленд-Найлз, Уиллок (Колашинац, 57), Джака, Себальос (Торрейра, 72), Пепе (Нелсон, 72), Обамеянг, Ляказетт (Нкетиа, 57)«Уотфорд»: Фостер, Кабаселе, Фемения (Мариаппа, 45), Мазина, Доусон, Дукуре (Клеверли, 81), Хьюз (Чалоба, 81), Перейра (Жоао Педро, 88), Сарр, Дини, УэлбекПредупреждения: Перейра (35), Джака (45), Хьюз (45), Доусон (51), Холдинг (72), Мартинес (74)