Точилин: Перенос игры с «Ростовом» неудобен, надо соблюдать регламент

Экс-наставник «Сочи» Александр Точилин заявил, что перенос матча 23-го тура чемпионата России по футболу с «Ростовом» неудобен для сочинцев.

Чемпионат Российской премьер-лиги (РПЛ) должен возобновиться 19 июня после паузы из-за пандемии коронавируса.

«Ростов» в среду объявил об уходе всей команды на 14-дневный карантин из-за отклонения от нормы в анализах на коронавирус у шестерых футболистов основного состава. «Сочи» выступил против переноса встречи.

«Дело в том, что у "Сочи" достаточно тяжелый график, при этом есть план подготовки, а перенос игры для команды "Сочи" будет, по моему мнению, не совсем удобным.

График и так напряженный, поэтому надо искать другие варианты вместо переноса», — сказал Точилин «Р-Спорт».

Собеседник агентства считает, что в случае, если выбора будет два — перенос матча или техническое поражение «Ростова», «тогда надо действовать в рамках регламента».

«Достаточно тяжелая концовка в чемпионате, "Сочи" будет играть с конкурентами — это очень непросто, плюс у команды есть свои кадровые сложности, ведь нет глубины состава», — обратил внимание бывший тренер «Сочи». 0