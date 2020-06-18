ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Возобновление сезона для «Ростова» не задалосьРостовские разгильдяи и сочинские лицемеры. Первая вспышка COVID-19 в РПЛ
  • 20:53
    • «Ростов» получит техническое поражение, если «Сочи» откажется от переноса матча
  • 20:57
    • Карпин о позиции «Сочи»: Победитель конкурса «Фэйр-плей года» в РПЛ уже определен
  • 20:10
    • Президент Ла Лиги: Уход Роналду на нас почти не повлиял. Если бы ушел Месси, мы бы заметили
  • 18:33
    • Игнашевич возглавил «Торпедо»
  • 17:48
    • ЦСКА подписал Голдобина
    Все новости спорта

    Точилин: Перенос игры с «Ростовом» неудобен, надо соблюдать регламент

    Футбол Сочи Ростов РПЛ Футбол РоссииКоронавирус в спорте Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Экс-наставник «Сочи» Александр Точилин заявил, что перенос матча 23-го тура чемпионата России по футболу с «Ростовом» неудобен для сочинцев.

    Александр Точилин
    Александр Точилин

    Чемпионат Российской премьер-лиги (РПЛ) должен возобновиться 19 июня после паузы из-за пандемии коронавируса.

    «Ростов» в среду объявил об уходе всей команды на 14-дневный карантин из-за отклонения от нормы в анализах на коронавирус у шестерых футболистов основного состава. «Сочи» выступил против переноса встречи.

    «Дело в том, что у "Сочи" достаточно тяжелый график, при этом есть план подготовки, а перенос игры для команды "Сочи" будет, по моему мнению, не совсем удобным.

    График и так напряженный, поэтому надо искать другие варианты вместо переноса», — сказал Точилин «Р-Спорт».

    Собеседник агентства считает, что в случае, если выбора будет два — перенос матча или техническое поражение «Ростова», «тогда надо действовать в рамках регламента».

    «Достаточно тяжелая концовка в чемпионате, "Сочи" будет играть с конкурентами — это очень непросто, плюс у команды есть свои кадровые сложности, ведь нет глубины состава», — обратил внимание бывший тренер «Сочи». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Последний отсчет. Пять ожиданий от рестарта РПЛ
  • 16/06/2020 в 21:41
    •
  • Прогноз
  • «Реал» — «Валенсия»
  • 1.90
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Увезет ли «Валенсия» очки из Мадрида?
  • «Реал» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Отпразднует ли «Арминия» свой выход в Бундеслигу победой?
  • «Арминия» — «Дармштадт». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Чем закончится очередной домашний матч «Спортинга»?
  • «Спортинг» — «Тондела». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 20 000 рублей на первый депозит Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Лионель Месси Футбол Примера. «Барса» обыграла «Леганес», «Севилья» упустила победу, «Реал» сыграет с «Валенсией»Обзор матчей 29 тура испанской Примеры 01:120
  • 16:43
    • «Сельта» подписала конкурента для Смолова
  • 16:12
    • «Авангард» подписал финского чемпиона мира
  • 15:47
    • УЕФА разрешил проводить в Грозном международные матчи
    Игроки «Манчестер Сити» Футбол АПЛ. «Ман Сити» легко разобрался с «Арсеналом», «Астон Вилла» и «Шеффилд Юнайтед» сыграли вничью17 июня состоялись отложенные матчи 28 тура АПЛ 00:330
  • Экспресс дня

  • Продолжит ли «Барселона» побеждать после рестарта?
  • 3.43
    •
  • 22:39
    • «Алавес» переиграл «Реал Сосьедад»
  • 22:16
    • Гендиректор «Сочи»: Мы должны и о себе думать. С «Оренбургом» была другая ситуация
  • 21:55
    • Черчесов о решении УЕФА по Грозному: Поздравляю жителей Чеченской Республики
    Ансу Фати Футбол Ансу принял вызов. В «Барселоне» нашелся молодой геройКаталонцы одержали непростую победу над «Леганесом» Вчера в 13:490
  • 11:28
    • Бразильский клуб выплатил долг «Спартаку» за Кариоку
  • 17/06
    • «Ростов» ушел на двухнедельный карантин. В клубе шесть подозрений на коронавирус
  • 21:47
    • Источник: Все идет к тому, что в Подмосковье будет на одну команду КХЛ больше
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.90
  • Прогноз на матч Реал — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Спортинг — Тондела
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  3.26
  • Экспресс дня 18 июня
  • Сегодня в 23:15
    •  2.02
  • Прогноз на матч Славия Мозырь — Смолевичи
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Слуцк — Неман
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Норвич — Саутгемптон
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  3.24
  • Прогноз на матч Войводина — Партизан
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Гранада — Вильярреал
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Мальорка — Леганес
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  1.71
  • Прогноз на матч Севилья — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие