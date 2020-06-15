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    Ла Лига одобрила возобновление сезона в РПЛ со зрителями

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    Официальный представитель Ла Лиги в России, Восточной Европе и странах Балтии Даниэль Серехидо оценил предстоящее возобновление сезона российской Премьер-лиги со зрителями.

    «Руководители РПЛ действовали смело. Ла Лига будет внимательно следить не только за российским чемпионатом, но и за другими, где разрешили проводить матчи в присутствии фанатов. Уверен, что решения, принятые РПЛ, являются правильными для футбола и его болельщиков», — цитируют Серехидо «Известия».

    Сезон в РПЛ возобновится 19 июня. Планируется, что первоначально на матчи будут допускаться не более 10% зрителей от общей вместимости стадиона.

    Отметим, в Примере матчи сезона проводятся без зрителей. 0

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