Ла Лига одобрила возобновление сезона в РПЛ со зрителями

Официальный представитель Ла Лиги в России, Восточной Европе и странах Балтииоценил предстоящее возобновление сезона российской Премьер-лиги со зрителями.

«Руководители РПЛ действовали смело. Ла Лига будет внимательно следить не только за российским чемпионатом, но и за другими, где разрешили проводить матчи в присутствии фанатов. Уверен, что решения, принятые РПЛ, являются правильными для футбола и его болельщиков», — цитируют Серехидо «Известия».

Сезон в РПЛ возобновится 19 июня. Планируется, что первоначально на матчи будут допускаться не более 10% зрителей от общей вместимости стадиона.

Отметим, в Примере матчи сезона проводятся без зрителей. 0