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    Клопп: Мы полюбили футбол не из-за атмосферы на стадионе

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о возобновлении сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.

    Юрген Клопп
    Юрген Клопп

    «Смотрите, футбол — это игра, в которой мы противостоим другой команде. Другие команды находятся в том же положении.

    Когда бы сезон ни начался, у нас будет одинаковое время для подготовки, и наша задача, как всегда, — использовать ситуацию, в которой находимся. Мы будем в максимально хорошей форме, из этого и нужно исходить.

    Перспектива матчей без зрителей? Мы все начали играть в футбол без болельщиков и полюбили эту игру не из-за атмосферы на стадионе.

    Между тем, мы привыкли и знаем, что [игра с болельщиками] это настоящий футбол, но теперь, если мы не сможем играть в таком формате в течение нескольких месяцев, надеюсь, всего лишь нескольких месяцев, это не значит, что [футбол] больше не замечательная игра.

    Я действительно надеюсь, что все получится в Германии, и тогда мы сможем стартовать в Англии», — сказал Клопп BBC Football Focus. 0

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