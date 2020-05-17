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    Гогниев: Хочется, чтобы РФС обратил внимание на «Аланию». Мы готовы играть в ФНЛ

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    Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев выразил надежду, что его клуб получит лицензию для участия в ФНЛ.

    Спартак Гогниев
    Спартак Гогниев

    Исполком РФС принял решение, что сезон ПФЛ не будет доигран. Таким образом «Алания» заняла второе место в зоне «Юг», на четыре очка отстав от астраханского «Волгаря».

    «Конечно, все зависит от лицензирования. Мы бы очень хотели играть в первом дивизионе. РФС принял решение завершить сезон в ПФЛ. Что тут поделать. Мы остались на втором месте. Хотим попробовать свои силы на новом уровне.

    Я двумя руками за то, чтобы мы поднялись в классе. "Алания" достойно играла. Одержали 14 побед подряд. Поздравляю Астрахань с выходом, но мы в первом круге взяли верх над "Волгарем" (3:0).

    Вторая встреча должна была состояться как раз в конце марта. Старались выполнить задачу — хотели выйти в ФНЛ. Но так сложилось. Нам остается только ждать.

    Надо понимать, что "Алания" клуб с именем. В 1995 году становился чемпионом России. Владикавказ футбольный город. Болельщики в охотку ходят на стадион, переживают за нас. Даже петицию пишут в РФС, чтобы нас взяли в ФНЛ.

    Отлично понимаю, что мальчиками для битья мы там не будем. У нас очень хороший коллектив. Нужно расти, прогрессировать. Народ желает, чтобы мы показали себя уже на другом уровне. Повторяю, надеемся пройти лицензирование.

    Нам сказали, что готовы помочь. Все постепенно выстраивается. Другой вопрос — дадут ли нам лицензию? Это уже зависит от руководителей РФС.

    Могут не дать, потому что заняли второе место, только из-за этого. А так по большому счету мы готовы, проблем не возникнет. Мы собрались только перед этим сезоном, но удалось найти свою игру, прибавлять от матча к матчу.

    Вижу, что мои футболисты готовы играть в ФНЛ. Да, мы не стали первыми. Вмешалась пандемия. Но что тут поделать... Прикладывали серьезные усилия, и теперь все может пойти насмарку.

    Как и везде, у нас до 31 мая введен карантин. Надеемся, что в июне приступим к тренировкам. Иначе очень тяжело ребятам будет набирать форму — слишком мало времени останется до следующего сезона. А там уже посмотрим, где начнем новый чемпионат. Надеюсь, вопрос будет решен положительно.

    У нас есть имя, история, традиции. Такие команды, как "Алания" должны играть как можно выше в чемпионате. Очень рад за "Ротор", который теперь будет выступать в премьер-лиге.

    По посещаемости "Алания" на первом месте в зоне "Юг". Пользуясь случаем, хочется попросить РФС обратить на нас пристальное внимание», — приводит слова Гогниева «Спорт-Экспресс». 0

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