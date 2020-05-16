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    Слуцкий: Коронавирус может поставить крест на карьере заболевшего игрока

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    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением об опасности коронавируса для футболистов.

    Леонид Слуцкий
    Леонид Слуцкий

    «Я общался со многими докторами, и все однозначно говорят о том, что футболисты, спортсмены, находятся в первой группе риска, потому что при больших объемах [нагрузок] у тебя снижается очень сильно иммунитет.

    И как раз таки для футболистов все вещи, связанные с дыхательной системой, с системой вентиляцией легких, они крайне важны, поэтому футболисты точно будут уязвимы, точно будут в зоне риска.

    И опять же, если мы берем европейские примеры, то Германия возобновляет чемпионат на 64-й день после того, как у них пошел спад пика в стране, и количество выздоровевших превышало количество заболевших.

    У нас мы еще не дошли до этой точки. И не знаем, когда дойдет. Поэтому, если мы говорим про опасность того, что футболисты заболеют, — она высокая.

    Но даже дело не в том, что сейчас многие скажут: "Ничего страшного, они получают такие деньги, пусть болеют, бог с ними".

    Но, скорее всего, переболевший футболист — это угроза вообще всей его карьере. Дибала после всего, что было, я не уверен, сможет ли он восстановиться.

    В футболе есть болезни — та же, например, пневмония, — если футболист переболел в детстве, это всегда сильно снижает его общий скоростной объем. Выносливость падает минимум на 10%.

    Никто еще не знает, потому что вирус неизученный, но есть подозрения, что у футболистов, переболевших коронавирусом, это может сказаться на всей карьере.

    Вопрос не в том, что он сейчас переболеет. Окей, никто не застрахован, можно переболеть. Просто у футболиста это реально может поставить крест на его карьере, потому что это напрямую влияет на те органы, которые он использует каждый день.

    Может быть, в другой какой-то профессии — это тоже плохо, если любой человек болеет — может быть, здесь не будет каких-то длинных последствий.

    Я еще раз говорю: никто не боится. Я ни разу ни от одного футболиста не слышал: "Я не буду тренироваться, потому что я боюсь". Все наоборот хотят тренироваться, все бьют копытом, все хотят играть.

    Хотя, например, я читал много, что в Англии и Италии футболисты просто не хотят возобновлять тренировки из-за высокой опасности заболевания», — сказал Слуцкий в интервью Нобелю Арустамяну. 0

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