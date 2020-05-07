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    Черчесов выразил поддержку Федуну

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    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил поддержку владельцу «Спартака» Леониду Федуну, который ранее был госпитализирован с коронавирусом.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов

    64-летний Федун был госпитализирован в больницу для лечения.

    «Я уже списался с Леонидом Арнольдовичем, выразил ему слова поддержки, пожелал скорейшего выздоровления.

    В нынешний период никто не застрахован от воздействия коронавируса независимо от социального статуса и положения.

    Поэтому абсолютно всем заболевшим я желаю поскорее вылечиться встать на ноги», — сказал Черчесов изданию «Спорт-Экспрессу».

    По официальным данным, по состоянию на 7 мая в России выявлено 177 160 случаев коронавируса в 85 регионах. 0

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