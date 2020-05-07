Черчесов выразил поддержку Федуну

Станислав Черчесов
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64-летний Федун был госпитализирован в больницу для лечения.
«Я уже списался с Леонидом Арнольдовичем, выразил ему слова поддержки, пожелал скорейшего выздоровления.
В нынешний период никто не застрахован от воздействия коронавируса независимо от социального статуса и положения.
Поэтому абсолютно всем заболевшим я желаю поскорее вылечиться встать на ноги», — сказал Черчесов изданию «Спорт-Экспрессу».
По официальным данным, по состоянию на 7 мая в России выявлено 177 160 случаев коронавируса в 85 регионах. 0