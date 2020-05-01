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    Павлюченко: «Ротор» достоин премьер-лиги

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    Бывший нападающий «Ротора» и сборной России Роман Павлюченко поделился мнением о возможном выходе команды в РПЛ.

    Роман Павлюченко
    Роман Павлюченко

    «Буду очень счастлив, если команда выйдет в РПЛ. В Волгограде всегда будет полный стадион вне зависимости от соперника, в городе любят футбол, это спорт номер один.

    Новый стадион, хорошая атмосфера на матчах. "Ротор" достоин премьер-лиги, я двумя руками за выход», — приводит слова Павлюченко «РИА Новости».

    Ранее стало известно, что по итогам видеоконференции РПЛ и РФС, которая состоялась 27 апреля, было принято решение, что соревнования в низших лигах (ФНЛ и ПФЛ) возобновляться, скорее всего, не будут.

    При этом двух лидеров ФНЛ — «Ротор» и «Химки» — могут напрямую допустить в премьер-лигу.

    После 27 туров в ФНЛ лидирует «Ротор», набравший 56 очков. Второе и третье места занимают «Химки» и «Чертаново», имея по 54. На четвертой строчке расположилось «Торпедо» (53). 0

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