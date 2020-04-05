Игроки «Динамо» согласились на снижение зарплаты на 40%

Московскоеофициально объявило о снижение заработной платы игрокам на 40 процентов на время самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

«Футбольный клуб "Динамо" сообщает о том, что достигнуто коллективное соглашение с игроками основного состава нашей команды о снижении заработной платы на 40% в период с 1-го апреля до возобновления учебно-тренировочного процесса, в связи с введением мер ограничительного характера по распространению коронавирусной инфекции и приостановкой чемпионата РПЛ.

Руководство клуба благодарит каждого из футболистов за проявленное понимание ситуации и готовность действовать в интересах нашего клуба.

Команда проявила солидарность, равно как и при принятии предыдущих коллективных решений, подойдя к обсуждению комплексного вопроса взвешенно и ответственно», — говорится в заявлении клуба, опубликованном на официальном сайте команды.

Напомним, ранее сообщалось, что футболисты московского клуба настаивают на урезании зарплат на 20% в течение одного месяца. Интересы игроков «Динамо» в переговорах представлял капитан команды Антон Шунин.

После 22 туров чемпионата России «Динамо» набрало 30 очков и расположилось на шестой строчке в турнирной таблице российской премьер-лиге. 0