Игроки «Динамо» не согласны на понижение зарплат на 40%

Московскоепредложило снизить зарплату на 40% в течение двух месяцев в связи приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса, сообщает «Чемпионат»

По данным издания, футболисты московского клуба настаивают на одном месяце и урезании зарплат на 20%. Интересы игроков «Динамо» в переговорах представляет капитан команды Антон Шунин.

Ранее футболисты и руководство «Динамо» оказали помощь в оборудовании комнаты отдыха для врачей в больнице в Коммунарке, где содержатся пациенты, заражённые коронавирусной инфекцией.

На текущий момент во всём мире вирусом COVID-19 заразилось более 1 млн человек. Число погибших превысило 50 тыс. человек. В России зарегистрировано уже более 4149 заболевших. 0