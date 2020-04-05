Агент: «Кристал Пэлас» все еще интересен Чалов

Футбольный агентподелился мнением о нападающем, а также рассказал об интересек форварду, который остался до сих пор.

«В таком возрасте получить предложение от клуба АПЛ "Кристал Пэлэс" в размере 25 миллионов фунтов, привлечь внимание одного из лучших тренеров мира — это знак качества. Что касается планирования или мыслей о будущем, то в футболе невозможно что-то загадывать наперед.

Сохранился ли интерес к Федору у Роя Ходжсона? Конечно. Мы периодически общаемся с Роем. Забил Чалов 29 мячей или десять — это цифры. Но если серьезный клуб интересуется тобой, то смотрит не только на статистику. Может, футболист забил в этом сезоне меньше, но приносит команде больше пользы. Здесь нужен комплексный подход. Особенно если ты готов платить за игрока большие деньги, как в случае с Федором», — цитирует Варгу «Российская газета». 0