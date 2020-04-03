«Рубин» сократил зарплаты футболистов и работников в два раза

Спортивный директорсообщил о том, что все игроки и персонал казанского клуба договорились вдвое сократить заработную плату на время карантина.

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«В "Рубине" принято решение о 50-процентном сокращении заработной платы для всех, а не только футболистов. Люди адекватно на это отреагировали. Они понимают, что мы все — в одной лодке, и придется идти на ограничительные меры. Мы с интересом ждем решений УЕФА и ФИФА по поводу трансферных окон, продления контрактов, аренд. Экономически футбол переживет упадок в ближайшее время», — заявил Яровинский в комментарии «Спорт-Экспрессу».

Напомним, чемпионат России по футболу остановлен из-за мировой пандемии COVID-19. 0