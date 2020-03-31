АПЛ планирует возобновить матчи в начале мая при пустых трибунах

Футбольный сезон в Англии приостановлен до 30 апреля
globallookpress.com
Предложения будут подробно обсуждаться на телефонной конференции всех 20 клубов в пятницу, 3 апреля. Вариант должен быть одобрен правительством, органами здравоохранения и профсоюзом футболистов.
Предложенный план считают лучшим способ смягчить финансовые потери и потенциальные правовые угрозы, вызванные паузой из-за коронавируса.
Запланированной датой финиша является 12 июля.
Напомним, футбольный сезон в Англии приостановлен до 30 апреля из-за пандемии коронавируса. 0