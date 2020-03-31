АПЛ планирует возобновить матчи в начале мая при пустых трибунах

разрабатывает план по возобновлению сезона за закрытыми дверями в первые выходные мая, сообщает Dailymail.

Футбольный сезон в Англии приостановлен до 30 апреля globallookpress.com 1000 Бесплатная ставка без условий Забрать!

Предложения будут подробно обсуждаться на телефонной конференции всех 20 клубов в пятницу, 3 апреля. Вариант должен быть одобрен правительством, органами здравоохранения и профсоюзом футболистов.

Предложенный план считают лучшим способ смягчить финансовые потери и потенциальные правовые угрозы, вызванные паузой из-за коронавируса.

Запланированной датой финиша является 12 июля.

Напомним, футбольный сезон в Англии приостановлен до 30 апреля из-за пандемии коронавируса. 0