Футбольные клубы Англии готовы проводить матчи при закрытых трибунах, если с соответствующими рекомендациями из-за ситуации с распространением коронавируса выступит правительство Великобритании.

Из-за коронавируса клубы Англии готовы играть без зрителей globallookpress.com 10 000 Фрибет новичкам Играть!

Как сообщает The Times, готовность к подобному развитию событий выразили руководители английской Футбольной ассоциации (FA), Английской премьер-лиги (АПЛ) и Английской футбольной лиги (EFL).

Отмечается, что в случае проведения матчей без зрителей руководство лиг настаивает на полном возмещении убытков тех клубов, которые напрямую зависят от продажи билетов.

Напомним, что недавно в Серии А были перенесены матчи из-за коронавируса. 0