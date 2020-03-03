ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг ХоланнТрансферный дайджест. 25 февраля — 2 марта
  • 00:50
    • «Арсенал» вышел в четвертьфинал Кубка Англии
  • 22:30
    • «Динамо» разгромило «Спартак» в первом матче серии плей-офф КХЛ
  • 22:16
    • Дубль Фрэттина помог «Ак Барсу» обыграть «Нефтехимик»
  • 21:59
    • ЦСКА с победы начал серию с «Торпедо»
    Все новости спорта

    Из-за коронавируса клубы Англии готовы играть без зрителей

    Футбол АПЛ Футбол Англии Между тем Болельщики Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Футбольные клубы Англии готовы проводить матчи при закрытых трибунах, если с соответствующими рекомендациями из-за ситуации с распространением коронавируса выступит правительство Великобритании.

    Из-за коронавируса клубы Англии готовы играть без зрителей
    Из-за коронавируса клубы Англии готовы играть без зрителей

    Как сообщает The Times, готовность к подобному развитию событий выразили руководители английской Футбольной ассоциации (FA), Английской премьер-лиги (АПЛ) и Английской футбольной лиги (EFL).

    Отмечается, что в случае проведения матчей без зрителей руководство лиг настаивает на полном возмещении убытков тех клубов, которые напрямую зависят от продажи билетов.

    Напомним, что недавно в Серии А были перенесены матчи из-за коронавируса. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 25 февраля — 2 марта
  • Вчера в 19:58
    •
  • Прогноз
  • «Челси» — «Ливерпуль»
  • 1.65
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Вылетит ли «Ливерпуль» из Кубка Англии?
  • «Челси» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • «Бавария» без проблем выйдет в полуфинал Кубка Германии
  • «Шальке» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Дрозды» и «сороки» сыграют по «низам»?
  • «Вест Бромвич» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Нэшвилл» — «Эдмонтон» Хоккей НХЛ. 10 очков Драйзайтля и Макдэвида, дебютный гол Наместникова за «Колорадо»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 3 марта 07:580
  • 12:40
    • Молдавию и Россию рассудят поляки
  • 09:04
    • Панарин — первая российская звезда недели в НХЛ
  • 12:24
    • Экс-хавбек «Спартака» и «Краснодара» подписал контракт с клубом из Узбекистана
    Никита Нестеров Хоккей КХЛ. «Ак Барс» победил «Нефтехимик», ЦСКА взял верх над «Торпедо»Результаты матчей первого раунда плей-офф Кубка Гагарина Вчера в 23:190
  • Экспресс дня

  • «Шпоры» прервут серию поражений?
  • 3.42
    •
  • 12:08
    • «Атлетик» нацелился на Игуаина
  • 11:53
    • Из-за коронавируса клубы Англии готовы играть без зрителей
  • 11:37
    • Мбаппе включен в предварительный состав сборной Франции на ОИ-2020
    Команда Моуринью потерпела третье поражение кряду Футбол «Тоттенхэм» теряет статус клуба Лиги чемпионовРеакция прессы на матч «Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон» Вчера в 05:080
  • 11:22
    • Винус Уильямс проиграла 199-й ракетке мира на турнира в Монтеррее
  • 11:08
    • Все матчи азиатской Лиги чемпионов перенесены из-за коронавируса
  • 09:52
    • Наставник «Кальяри» находится на грани отставки
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.66
  • Прогноз на матч Барыс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Йокерит — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Саарбрюккен — Фортуна
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Челси — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Шальке — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.73
  • Прогноз на матч Челси — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.71
  • Экспресс дня 3 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Рединг — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Даллас — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 06:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Автомобилист — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие