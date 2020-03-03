Из-за коронавируса клубы Англии готовы играть без зрителей
globallookpress.com
Как сообщает The Times, готовность к подобному развитию событий выразили руководители английской Футбольной ассоциации (FA), Английской премьер-лиги (АПЛ) и Английской футбольной лиги (EFL).
Отмечается, что в случае проведения матчей без зрителей руководство лиг настаивает на полном возмещении убытков тех клубов, которые напрямую зависят от продажи билетов.
Напомним, что недавно в Серии А были перенесены матчи из-за коронавируса. 0