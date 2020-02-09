«Ростов» — «Локомотив»: счет 3:4 (п), обзор голов

В рамках матча кубка «Матч Премьер»проигралсо счетом 3:4 (п).

Первый гол был забит на 19 минуте. Жоау Мариу сделал точный пас на Мурило. Под завесу первого тайма Максим Осипенко счет сравнял. На 50 минуте Павел Мамаев вывел «Ростов» вперед, воспользовавшись передачей Элдора Шомуродова.

На 61 минуте Гжегож Крыховяк забил второй мяч «железнодорожников», но через 10 минут Роман Еременко снова вывел «сельмашей» вперед. Молодой игрок «Локо» Дмитрий Рыбчинский перевел игру в серию пенальти.

В рамках серии 11-метровых ударов «Локомотив» выиграл 4:5.

Таким образом, «красно-зеленые» занял второе место в группе. Команда Валерия Карпина третья.