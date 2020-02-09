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    «Локомотив» обыграл «Ростов» в серии пенальти

    «Ростов» — «Локомотив»: счет 3:4 (п), обзор голов

    Футбол Кубок Матч Премьер Футбол России Ростов Локомотив
    В рамках матча кубка «Матч Премьер» «Ростов» проиграл «Локомотиву» со счетом 3:4 (п).

    Футболисты «Локомотива»
    Футболисты «Локомотива»

    Первый гол был забит на 19 минуте. Жоау Мариу сделал точный пас на Мурило. Под завесу первого тайма Максим Осипенко счет сравнял. На 50 минуте Павел Мамаев вывел «Ростов» вперед, воспользовавшись передачей Элдора Шомуродова.

    На 61 минуте Гжегож Крыховяк забил второй мяч «железнодорожников», но через 10 минут Роман Еременко снова вывел «сельмашей» вперед. Молодой игрок «Локо» Дмитрий Рыбчинский перевел игру в серию пенальти.

    В рамках серии 11-метровых ударов «Локомотив» выиграл 4:5.

    Таким образом, «красно-зеленые» занял второе место в группе. Команда Валерия Карпина третья.

    Кубок «Матч Премьер». 3 тур
    «Ростов» — «Локомотив» — 3:4 (п)
    Голы: 1:0 — Мурило (19), 1:1 — Осипенко (42), 1:2 — Мамаев (50), 2:2 — Крыховяк (60), 2:3 — Еременко (70), 3:3 — Рыбчинский (73)«Ростов»: Гильерме (Медведев, 46), Кверквелия, Мурило (Куликов, 46), Хеведес (Идову, 55), Игнатьев, Магкеев, Крыховяк, Баринов, Жоау Мариу (Коломейцев, 87), Рыбус (Живоглядов, 82), Тугарев (Рыбчинский, 46)«Локомотив»: Рудаков, Осипенко, Логашов (Козлов, 46), Чистяков (Хаджикадунич, 77), Чернов, Зайнутдинов (Саплинов, 46), Еременко (Кожемякин, 77), Попов, Мамаев (Осинов, 69), Байрамян (Долгов, 46), Шомуродов (Прошляков, 77)
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