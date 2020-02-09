Данни: Кокорин смог бы снова заиграть не только в «Зените», но и в Европе

Бывший капитан «Зенита»высказался о ситуации с нападающим сине-бело-голубых

Напомним, что зимой Кокорин отказался уходить в аренду в «Сочи». После его отправили во вторую команду «Зенита».

«То, что творится, мне совсем непонятно. Когда Саша находился в тюрьме все, и я в том числе, ждали, когда он начнет играть.

Знаю, что Кокорин в отличной форме: первый этап предсезонной подготовки он провел очень хорошо и был готов на все сто процентов.

Если бы он остался в главной команде, то наверняка принес бы ей много пользы, забил бы много голов и вернулся на свой топ-уровень.

Признаюсь, мне неизвестны причины, почему его отправили в "Зенит-2", и не знаю, как будет развиваться ситуация дальше, но я убежден, что Кокорин смог бы заиграть не только в "Зените", но и в Европе.

Мне очень нравится этот футболист: у него есть скорость, дриблинг, чувство гола. Еще раз подчеркну, этот форвард украсил бы любую команду мира», — сказал Данни изданию «Спорт день за днем».

Сообщалось, что 28-летний форвард ведет переговоры о расторжении контракта с петербургским клубом и хочет уехать в один из европейских чемпионатов. 0