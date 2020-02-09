ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Россия — Швеция Пятерка от шведов. Сборная России не готова к Евротуру
  • 20:50
    • Россия проиграла Швеции в матче Евротура
  • 00:06
    • «Монако» прервал 4-матчевую беспроигрышную серию
  • 00:05
    • Россия одолела Румынию и вышла в финальную стадию Кубка федерации
  • 23:53
    • Кулижников выиграл в забеге на 1000 метров на этапе КМ
  • 22:34
    • Гол Ларса Бендера принес «Байеру» три очка в матче с «Боруссией» Д
    Все новости спорта

    Данни: Кокорин смог бы снова заиграть не только в «Зените», но и в Европе

    Футбол Зенит РПЛ Футбол России Сочи Зенит-2 Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Бывший капитан «Зенита» Мигель Данни высказался о ситуации с нападающим сине-бело-голубых Александром Кокориным.

  • 8000
    • Бонус x2 по промо: LIVESPORTЗабрать!

    Напомним, что зимой Кокорин отказался уходить в аренду в «Сочи». После его отправили во вторую команду «Зенита».

    «То, что творится, мне совсем непонятно. Когда Саша находился в тюрьме все, и я в том числе, ждали, когда он начнет играть.

    Знаю, что Кокорин в отличной форме: первый этап предсезонной подготовки он провел очень хорошо и был готов на все сто процентов.

    Если бы он остался в главной команде, то наверняка принес бы ей много пользы, забил бы много голов и вернулся на свой топ-уровень.

    Признаюсь, мне неизвестны причины, почему его отправили в "Зенит-2", и не знаю, как будет развиваться ситуация дальше, но я убежден, что Кокорин смог бы заиграть не только в "Зените", но и в Европе.

    Мне очень нравится этот футболист: у него есть скорость, дриблинг, чувство гола. Еще раз подчеркну, этот форвард украсил бы любую команду мира», — сказал Данни изданию «Спорт день за днем».

    Сообщалось, что 28-летний форвард ведет переговоры о расторжении контракта с петербургским клубом и хочет уехать в один из европейских чемпионатов. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 28 января — 3 февраля
  • 03/02/2020 в 20:02
    •
  • Прогноз
  • «Порту» — «Бенфика»
  • 1.71
  • 08/02/2020 в 23:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Порту» беспроигрышную серию «Бенфики»?
  • «Порту» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • Сколько мячей атака «Юве» положит «Вероне»?
  • «Верона» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • «Аякс» будет играть на победу
  • «Утрехт» — «Аякс». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Эрлинг Холанд Футбол По стопам знаменитых отцов. 13 футболистов, родившихся в спортивной семьеЯнис Хаджи, Джастин Клюйверт, Джованни Симеоне и другие Вчера в 14:120
  • 21:34
    • Головин в старте на матч с «Амьеном»
  • 18:43
    • Большунов — третий в индивидуальном спринте на этапе Кубка мира
  • 18:31
    • Непряева стала второй в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне
    Давид де Хеа Футбол АПЛ. «Ман Сити» примет «Вест Хэм», «Челси» сразится с «МЮ»Обзор матчей 26 тура АПЛ Вчера в 23:340
  • Экспресс дня

  • Лидеры Бундеслиги порадуют голами
  • 5.04
    •
  • 00:23
    • Данни: Кокорин смог бы снова заиграть не только в «Зените», но и в Европе
  • 23:47
    • Полузащитник «Наполи» попал в сферу интересов «Барселоны»
  • 22:11
    • «Реал» опубликовал заявку на матч с «Осасуной»
    «Реал» Футбол Примера. «Атлетико» против «Гранады», «Осасуна» примет «Реал»Обзор матчей 23 тура Примеры Вчера в 22:450
  • 16:03
    • «Спартак» обыграл «Партизан» и выиграл Кубок «Матч Премьер»
  • 17:27
    • «Эвертон» уверенно разобрался с «Кристал Пэлас»
  • 17:07
    • «Леванте» прервал серию из четырех поражений
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.71
  • Прогноз на матч Порту — Бенфика
  • Футбол
  • 08/02/2020 в 23:30
    •  1.53
  • Прогноз на матч Вашингтон — Филадельфия
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Вегас — Каролина
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Эспаньол — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Утрехт — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 14:15
    •  1.55
  • Прогноз на матч Россия — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:15
    •  1.88
  • Прогноз на матч СПАЛ — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Миллуол — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Дженоа — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Брешиа — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Наполи — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие