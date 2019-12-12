Обзор матчей группы F

Подопечные Фредди Юнгберга первыми пропустили, причем сразу два мяча подряд. Сначала гостей огорчил Бастьен, который пробил с дальней дистанции и попал в защитника «канониров». Позже Амалла разобрался с двумя защитника «Арсенала» в его штрафной и пробил левой ногой. Хозяевам снова помог рикошет.
На 78 минуте Ляказетт забил с передачи Сака. Второй навесил с левого фланга прямо французу на голову. Тот в упор расстрелял ворота соперника. Сам же Сака сравнял счет на 81 минуте. Он сыграл в стенку с Мартинелли и пробил с линии штрафной в дальний нижний угол.
«Арсенал» остался на первой строчке и вышел в плей-офф турнира. «Стандард» упустил победу и потерял путевку в финальную часть Лиги Европы.
В другом поединке «Айнтрахт» дома неожиданно уступил и чуть не вылетел из еврокубков. Хозяева пропустили уже на 8 минуте встречи. Рошинья получил передачу на правом фланге и в пределах штрафной соперника пробил в дальний угол.
На 32 минуте вратарь португальцев допустил ошибку на выходе из ворот. Да Коста из-за пределов штрафной запустил головой «свечу» и голкипер выпустил мяч из рук во время прыжка.
К концу первого тайма «Айнтрахт» вышел вперед. Костич прострелил слева, а передачу замкнул Камада.
Эль-Мусрати на 85 минуте забил второй гол «Витории» и уже через 2 минуты после этого Эдвардс подарил гостям победу дальним ударом.
«Айнтрахт» все равно проходит дальше. «Витория» закончила на последнем месте.