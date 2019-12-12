Обзор матчей группы F

в гостях избежал поражения от(2:2), аобыграл(2:3).

Подопечные Фредди Юнгберга первыми пропустили, причем сразу два мяча подряд. Сначала гостей огорчил Бастьен, который пробил с дальней дистанции и попал в защитника «канониров». Позже Амалла разобрался с двумя защитника «Арсенала» в его штрафной и пробил левой ногой. Хозяевам снова помог рикошет.

На 78 минуте Ляказетт забил с передачи Сака. Второй навесил с левого фланга прямо французу на голову. Тот в упор расстрелял ворота соперника. Сам же Сака сравнял счет на 81 минуте. Он сыграл в стенку с Мартинелли и пробил с линии штрафной в дальний нижний угол.

«Арсенал» остался на первой строчке и вышел в плей-офф турнира. «Стандард» упустил победу и потерял путевку в финальную часть Лиги Европы.

ЛЕ. 6 тур «Стандард» — «Арсенал» — 2:2 Голы: 1:0 — 47 Бастьен, 2:0 — 69 Амалла, 2:1 — 78 Ляказетт, 2:2 — 81 Сака«Стандард»: Бодар, Лайфис, Фэ, Ванхойсден, Гавори, Бастьен, Мпоку, Карсела-Гонсалес, Амалла (Лестьенн, 85), Цимирот, Эмон (Авенатти, 46)«Арсенал»: Мартинес, Папастатопулос (Мартинелли, 69), Мавропанос, Давид Луиз, Мэйтленд-Найлз (Чемберс, 78), Гендузи, Уиллок, Смит-Роу (Обамеянг, 85), Нелсон, Ляказетт, Сака

В другом поединке «Айнтрахт» дома неожиданно уступил и чуть не вылетел из еврокубков. Хозяева пропустили уже на 8 минуте встречи. Рошинья получил передачу на правом фланге и в пределах штрафной соперника пробил в дальний угол.

На 32 минуте вратарь португальцев допустил ошибку на выходе из ворот. Да Коста из-за пределов штрафной запустил головой «свечу» и голкипер выпустил мяч из рук во время прыжка.

К концу первого тайма «Айнтрахт» вышел вперед. Костич прострелил слева, а передачу замкнул Камада.

Эль-Мусрати на 85 минуте забил второй гол «Витории» и уже через 2 минуты после этого Эдвардс подарил гостям победу дальним ударом.

«Айнтрахт» все равно проходит дальше. «Витория» закончила на последнем месте.