ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Анчелотти изначально не подходил «Наполи»Анчелотти не имел шансов преуспеть в «Наполи»
  • 22:49
    • «Краснодар» крупно проиграл «Хетафе» и вылетел из Лиги Европы
  • 22:28
    • Сборная России проиграла Швеции на старте Кубка Первого канала
  • 21:56
    • Дзагоев остался в запасе ЦСКА на матч с «Эспаньолом»
  • 23:46
    • «Арсенал» и «Айнтрахт» прошли в плей-офф Лиги Европы
  • 23:21
    • «Селтик» потерпел первое поражение, «Ренн» впервые выиграл
    Все новости спорта

    «Арсенал» и «Айнтрахт» прошли в плей-офф Лиги Европы

    Обзор матчей группы F

    Футбол Лига Европы Арсенал Айнтрахт Франкфурт Стандард Витория Гимарайнш Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    «Арсенал» в гостях избежал поражения от «Стандарда» (2:2), а «Гимарайнш» обыграл «Айнтрахт» (2:3).

    Александр Ляказетт
    Александр Ляказетт

    Подопечные Фредди Юнгберга первыми пропустили, причем сразу два мяча подряд. Сначала гостей огорчил Бастьен, который пробил с дальней дистанции и попал в защитника «канониров». Позже Амалла разобрался с двумя защитника «Арсенала» в его штрафной и пробил левой ногой. Хозяевам снова помог рикошет.

    На 78 минуте Ляказетт забил с передачи Сака. Второй навесил с левого фланга прямо французу на голову. Тот в упор расстрелял ворота соперника. Сам же Сака сравнял счет на 81 минуте. Он сыграл в стенку с Мартинелли и пробил с линии штрафной в дальний нижний угол.

    «Арсенал» остался на первой строчке и вышел в плей-офф турнира. «Стандард» упустил победу и потерял путевку в финальную часть Лиги Европы.

    ЛЕ. 6 тур
    «Стандард» — «Арсенал» — 2:2
    Голы: 1:0 — 47 Бастьен, 2:0 — 69 Амалла, 2:1 — 78 Ляказетт, 2:2 — 81 Сака«Стандард»: Бодар, Лайфис, Фэ, Ванхойсден, Гавори, Бастьен, Мпоку, Карсела-Гонсалес, Амалла (Лестьенн, 85), Цимирот, Эмон (Авенатти, 46)«Арсенал»: Мартинес, Папастатопулос (Мартинелли, 69), Мавропанос, Давид Луиз, Мэйтленд-Найлз (Чемберс, 78), Гендузи, Уиллок, Смит-Роу (Обамеянг, 85), Нелсон, Ляказетт, Сака

    В другом поединке «Айнтрахт» дома неожиданно уступил и чуть не вылетел из еврокубков. Хозяева пропустили уже на 8 минуте встречи. Рошинья получил передачу на правом фланге и в пределах штрафной соперника пробил в дальний угол.

    На 32 минуте вратарь португальцев допустил ошибку на выходе из ворот. Да Коста из-за пределов штрафной запустил головой «свечу» и голкипер выпустил мяч из рук во время прыжка.

    К концу первого тайма «Айнтрахт» вышел вперед. Костич прострелил слева, а передачу замкнул Камада.

    Эль-Мусрати на 85 минуте забил второй гол «Витории» и уже через 2 минуты после этого Эдвардс подарил гостям победу дальним ударом.

    «Айнтрахт» все равно проходит дальше. «Витория» закончила на последнем месте.

    ЛЕ. 6 тур
    «Айнтрахт» — «Гимарайнш» — 2:3
    Голы: 0:1 — 8 Рошинья, 1:1 — 31, автогол Мигел Силва, 2:1 — 38 Камада, 2:2 — 85 Эль-Мусрати, 2:3 — 87 Эдвардс«Айнтрахт»: Реннов, да Кошта, Хинтереггер, Абраам, Костич, Хасебе, Соу, Роде (Фернандес, 78), Камада, Андре Силва (Гачинович, 73), Пасиенсия«Гимарайнш»: Мигел Силва, Педро Энрике, Анен, Гарсия, Венансиу, Педру Родригеш, Эль-Мусрати, Рошинья (Эдвардс, 70), Поа (Бруно Дуарте, 82), Давидсон, Андре Перейра (Лео Бонатини, 66)Предупреждения: Хинтереггер (18), Эль-Мусрати (35), Поа (52), Роде (76), Хасебе (82)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Эмери — на выход. Фанатам больно смотреть за игрой «Арсенала»
  • 29/11/2019 в 20:26
    •
  • Прогноз
  • «Манчестер Юнайтед» — «АЗ Алкмар»
  • 1.89
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • На этот раз нулей на табло не будет
  • «Манчестер Юнайтед» — «АЗ Алкмар». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • Сможет ли ЦСКА удачно завершить футбольный год?
  • «Эспаньол» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Сколько шайб пропустят «кряквы» от «корон»?
  • «Анахайм» — «Лос-Анджелес». Прогноз и ставки
  • 1.58
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Вашингтон» Хоккей НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Бостон», «Оттава» проиграла «Монреалю»12 декабря в регулярном чемпионате НХЛ состоялись три матча 08:320
  • 22:52
    • Киевское «Динамо» не справилось с «Лугано» и покинуло Лигу Европы
  • 19:42
    • Источник: РФС хочет отстранить Гинера от футбольной деятельности
  • 22:40
    • МЮ — фаворит в гонке за Холандом
    Мохамед Салах Футбол «Ливерпуль» продолжает защиту титула. «Красным» хватило двух минут, чтобы выйти в плей-офф ЛЧПять выводов после победы «красных» над «Зальцбургом» Вчера в 13:580
  • Экспресс дня

  • Продолжит ли «Лилль» удачно играть на «Пьер Моруа»?
  • 2.45
    •
  • 23:25
    • Чехия в овертайме одолела Финляндию на Кубке Первого канала
  • 22:22
    • Льоренте может покинуть «Наполи»
  • 22:16
    • «Химки» обыграли «Альбу» в Евролиге
    «Зенит» Футбол Из князей в грязи. Провал в Лиссабоне оставил «Зенит» без евровесныРеакция спортивных СМИ на вылет «Зенита» из еврокубков Вчера в 02:381
  • 22:00
    • Роджерс: В январе из «Лестера» не уйдет ни один футболист
  • 21:53
    • Пулишич во второй раз стал лучшим игроком США
  • 21:34
    • Манджукич может перейти в «Милан»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие